Покупаем или продаем авто с пробегом. Как безопасно провести сделку?

Самый главный вопрос, который возникает при заключении сделки купли-продажи, причем для обеих сторон, — как избежать рисков при сделке и обойти все подводные камни.

Покупая автомобиль, что называется, с рук, у нынешнего владельца, мы можем сэкономить, ведь никаких посредников, которые тоже хотят заработать на сделке, при этом нет. Зато есть дополнительные риски, так как приходится иметь дело с физическим лицом. А вдруг он мошенник?!

С чего нужно начинать осмотр автомобиля?

Самое важное — проверить идентификационную маркировку машины. Необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом или хотя бы узнать в интернете, на каких частях кузова данной модели нанесен заводской VIN-код. Сначала внимательно осмотрите его: на табличке и самих цифрах не должно быть видимых следов постороннего вмешательства. Убедитесь, что маркировочная табличка не была «переварена». После сверьте VIN-код с данными, указанными в ПТС и СТС. Убедитесь в том, что все цифры совпадают. Даже если имеет место банальная опечатка, при перерегистрации машины на нового владельца могут возникнуть проблемы.

А вот с номером двигателя иная история. Поскольку по новым Правилам регистрации транспортных средств двигатель больше не считается отдельным номерным агрегатом, его номер теперь не заносят в СТС, и заводской номер мотора можно проверить только по запросу в ГИБДД.

Обязательным пунктом будет и проверка данных автомобиля на сайтах по расшифровке комплектации: узнайте, соответствует ли VIN в документах заводской комплектации автомобиля.

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На рынке много битых и восстановленных автомобилей. Чтобы не нарваться на такой экземпляр, сделайте одним из условий покупки проведение комплексной технической диагностики машины. Если у вас нет прибора, определяющего толщину лакокрасочного покрытия, постарайтесь пригласить на осмотр опытного жестянщика, который поможет убедиться в целостности кузовных элементов.

Нужно ли снимать автомобиль с учета в ГИБДД перед продажей?

Согласно новым Правилам регистрации транспортных средств, автомобили снимают с регистрационного учета только в двух случаях: для их вывоза за территорию РФ и для утилизации. А для того чтобы просто перерегистрировать машину на нового владельца (на основании договора купли-продажи), с учета снимать машину не нужно. В случае, если сделка заключается между сторонами в устной форме, то продавцу и покупателю достаточно прийти с документами на автомобиль в ГИБДД для подтверждения факта передачи автомобиля и произвести перерегистрацию. Но гораздо надежнее заключать договор купли-продажи автомобиля между сторонами в письменной форме. Образец договора можно скачать из интернета и распечатать.

Как правильно оформить сделку купли-продажи?

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Для оформления сделки по купле-продаже автомобиля сторонам необходимо составить договор купли-продажи (ДКП) в простой письменной форме. Обычно он составляется в трех экземплярах: по одному экземпляру для продавца, покупателя и ГИБДД. Следующий шаг — это внесение данных в ПТС: номер договора (если ДКП номерной) и дата его заключения, а также ФИО и адрес регистрации нового собственника. Все внесенные в ПТС изменения нужно заверить подписями предыдущего и нового владельцев. После этого право собственности на проданный автомобиль переходит к новому владельцу. Начиная с этого момента, по новым Правилам регистрации транспортных средств, у него есть ровно 10 дней для того, чтобы предоставить купленный автомобиль в органы ГИБДД для его перерегистрации на себя.

Если вы выступали в сделке в роли продавца, обязательно сохраните ДКП и некоторое время регулярно проверяйте на сайте ГИБДД наличие штрафов. Несмотря на то, что формально вы не являетесь владельцем машины, «письма счастья», скорее всего, продолжат приходить на ваш адрес. По крайней мере до тех пор, пока новый владелец машины не обратится в ГИБДД для перерегистрации. Если до этого момента новоиспеченный автовладелец нахватает гору штрафных квитанций, вам придется их обжаловать либо попросить истинного нарушителя оплатить квитанции. Помните, что на обжалование штрафа отводится всего 10 дней.

На что следует обратить внимание при составлении ДКП?

ДКП заполняется в свободной письменной форме. Помимо стандартных данных автомобиля в нем желательно прописать пробег транспортного средства на момент совершения сделки и уникальные особенности комплектации. Это необходимо для того, чтобы обезопасить покупателя от возможности продажи автомобиля со смотанным пробегом и устранить подмену указанного в объявлении автомобиля другим с похожими характеристиками. Если эти данные будут подробно прописаны в ДКП, то в случае обнаружения несоответствия их действительности в дальнейшем у покупателя будет серьезное основание расторгнуть ДКП, признав его юридически ничтожным. Также в ДКП необходимо указать точное время его подписания сторонами. Это также поможет оспорить штрафы за нарушения ПДД, которые может совершить новый владелец автомобиля сразу после покупки. Также это обезопасит и покупателя: ему не придется отвечать за нарушения продавца, которые могли быть совершены непосредственно перед сделкой.

Чего точно не следует делать при покупке или продаже автомобиля

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Ни в коем случае нельзя передавать свой автомобиль перекупщикам по доверенности, без полноценного составления ДКП и без вписания в ПТС данных нового владельца. Этим продавец сможет максимально защитить себя от последующих судебных разбирательств в случае, если по его документам следующему покупателю будет продан другой, но похожий автомобиль, с измененными маркировочными данными. То же самое можно посоветовать покупателю: не приобретайте автомобиль у сомнительных лиц, которые не в состоянии документально подтвердить свое право продавать машину от имени действующего собственника. Это будет являться гарантией того, что прежний владелец впоследствии не предъявит законопослушному покупателю претензии и не заберет свой автомобиль обратно по решению суда.

Как проверить, не находится ли автомобиль под арестом или в залоге?

В ГИБДД можно узнать о существовании запретов на регистрационные действия только на текущий момент времени. Но если, например, дело об обеспечительном аресте имущества должника только рассматривается в суде или машина находится в залоге по кредиту, выяснить это практически невозможно. Поэтому желательно проверять автомобиль по всем доступным базам данных, включая базу банковских залогов и Федеральной службы судебных приставов.

Как защитить себя от получения фальшивых денег?

Эта проблема стоит особенно остро при совершении сделок между физическими лицами. Единственный способ полностью избежать получения фальшивых банкнот — попросить покупателя внести наличные деньги на карточку или счет продавца непосредственно в отделении банка или через банкомат.

Как правильно поступить, если новый собственник не поставил автомобиль на учет в течение 10 дней и на имя бывшего собственника продолжают приходить штрафы за нарушение ПДД?

Как уже было сказано, для юридической защиты от подобных ситуаций продавец должен обязательно оставить у себя один экземпляр ДКП, с указанием времени передачи автомобиля новому владельцу. По новым Правилам регистрации транспортных средств, если в течение 10 дней новый владелец не зарегистрировал автомобиль на свое имя, предыдущий собственник имеет право обратиться в ГИБДД со своим экземпляром ДКП и заявлением на прекращение регистрационных действий на проданный им автомобиль. В этом случае СТС аннулируется, существующие государственные номерные знаки прекращают свое действие и подлежат обязательной замене. В базе ГИБДД такие номера будут числиться как недействительные. Эксплуатация автомобили с такими регистрационными знаками запрещена.

Что с налогами?

Так как транспортный налог уплачивается за весь текущий месяц, независимо от даты смены собственника ТС, то налог за тот месяц, в котором была совершена сделка купли-продажи, полностью оплачивают и покупатель, и продавец.

Напомним также, что в год, следующий за годом продажи, предыдущий собственник обязан отчитаться о сделке в налоговых органах. Для этого он обязан предоставить в территориальный орган ФНС документы, подтверждающие продажу. Обычно для этого достаточно предъявить свой экземпляр договора купли-продажи и копию ПТС с вписанным в него новым собственником.

Текст: Илья Васильев

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