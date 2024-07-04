Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

«За рулем» напомнил, что ждет водителя без прав, забывшего их или потерявшего

Получить наказание за езду без прав может каждый. Для этого вовсе не обязательно быть автохамом-рецидивистом, который гоняет по городу, будучи «лишенцем».

Водительское удостоверение можно забыть дома, можно пропустить момент замены прав в ГАИ. В конце концов, документ можно просто потерять (как это сделал, например, автор этой статьи).

Во всех описанных случаях наказание при встрече с инспектором может быть разным. Давайте разберемся с каждой историей подробнее. Итак, вас остановил сотрудник ДПС и выяснилось, что…

Права остались дома

Статья: ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ

Сумма штрафа: 500 рублей или предупреждение

Есть ли скидка: да (здесь и далее под «скидкой» понимается льготный период 20 дней для оплаты только 50% суммы штрафа)

Как говорится, это база. Наверняка хотя бы раз в дороге к вам приходило осознание того, что вы оставили бумажник и документы на тумбочке в прихожей. Если нет, то поверьте – ощущение не самое приятное. При встрече с инспектором есть шанс отделаться предупреждением или небольшим штрафом – 500 рублей.

Плохая новость в том, что инспектор ДПС имеет право задержать автомобиль лица, находящегося за рулем без обязательных для этого документов. Данный нюанс описан в ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ. И там же, кстати, говорится о том, что если вы успеете «устранить причину задержания» (то есть предъявить документы) до того, как машину начнут грузить на эвакуатор, задерживать ее не будут.

Справедливости ради надо сказать, что вышеописанным правом инспекторы пользуются редко. Одни входят в положение водителей и понимают, что случиться такое может с каждым. Другим просто лень возится с протоколами и писать рапорты. В любом случае, никогда не знаешь, на кого нарвешься, так что в эту ситуацию проще не попадать, чем потом ее «разруливать».

Имейте в виду! Если при себе у вас не оказалось вообще никаких документов, полицейские вправе доставить вас в отдел для установления личности. Процедура может растянуться на несколько часов. Так что возьмите за правило проверять документы перед выходом из дома.

Права просрочены

Статья: ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ

Сумма штрафа: от 5000 до 15 000 рублей, но есть исключение для тех, у кого действие прав заканчивается в 2024 и 2025 годах

Есть ли скидка: нет

Сразу оговоримся: если срок действия вашего удостоверения истекает в этом году или в следующем, то менять права вам пока не нужно. Постановлением № 626 от 09.04.22 Правительство РФ продлило действие таких прав на 3 года. Причем ездить по инстанциям для каких-то подтверждений не нужно – продление документов произошло автоматически.

Информация на будущее. Если вас остановят с просроченными правами, наказывать вас будут за «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» (ст. 12.7 КоАП РФ). По закону просроченные права – то же самое, что их полное отсутствие.

Кстати, в этом случае автомобиль уже с большой долей вероятности отправится на спецстоянку (если, конечно, за ним срочно не приедет кто-то из ваших родных или друзей с действующим водительским удостоверением).

Права при себе, но в них другая категория

Статья: ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ

Сумма штрафа: от 5000 до 15 000 рублей

Есть ли скидка: нет

Как и в предыдущем случае, езда без соответствующей категории также приравнивается к отсутствию прав. Опять-таки, для вашего автомобиля или мотоцикла встреча с инспектором ничем хорошим не закончится. Транспорт ждет перемещение на спецстоянку.

Как видите, всегда полезно иметь в списке контактов телефоны пары-тройки приятелей с правами нужной категории – отзывчивых, доброжелательных и, по возможности, праздношатающихся.

Имейте в виду, что под управлением транспортным средством без открытой категории понимаются не только ситуации, когда вы мчите по трассе на фуре, имея в правах только отметку «В» (возможность управлять легковым автомобилем весом до 3,5 т и вместимостью до 8 человек, включая водителя). Езда на «механике» с отметкой АТ (возможность управлять только ТС с автоматической коробкой передач) тоже приравнивается к вышеуказанному нарушению. К слову, открытая категория В не дает права управлять транспортными средствами категории А. Вот тут у нас есть табличка с подробным описанием всех категорий в/у.

Прав лишили, но я езжу

Статья: ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ

Сумма штрафа: 30 000 рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов

Есть ли скидка: нет

Не будем разбирать ситуацию, когда водитель сознательно не сдает водительское удостоверение в ГАИ и продолжает ездить после того, как его по той или иной причине временно лишили права управлять транспортными средствами.

Не очень понятны мотивы таких людей – все-таки наказание серьезное. Это крупный штраф, арест или исправительные работы, а также отправка машины на спецстоянку. Гораздо дешевле и проще вызвать такси.

Как бы там ни было, но лишение лишению рознь. Порой водитель узнает о лишении его прав постфактум. Допустим, человек постоянно проживает в Москве, а прописан в квартире прабабушки в Саратове. Водителя вызывают в суд повесткой по месту регистрации. Тот повестку не получает и не приходит. В итоге человека лишают прав, а он даже не в курсе. Такие ситуации встречаются чаще, чем кажется.

Чтобы неприятные вести не омрачили вашу встречу с инспектором ГАИ, рекомендуем периодически заглядывать на сайт Госавтоинспекции. Вот здесь можно проверить не только актуальность вашего водительского удостоверения, но и убедиться, что прав вас никто не лишал. А по этой ссылке вы найдете перечень нарушений, за которые потенциально могут лишить прав.

Права аннулированы

Статья: ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ

Сумма штрафа: от 5000 до 15 000 рублей

Есть ли скидка: нет

Прекращение действия водительского удостоверения – не то же самое, что лишение. Разница в том, что лишают водителя прав в наказание за какое-либо нарушение. А вот аннулирование водительского удостоверения – это признание прав недействительными вследствие каких-либо веских причин.

Например, изменились персональные данные водителя, права были выданы с нарушениями или права были деформированы и теперь часть информации в них не читается. И еще: если лишают прав максимум на три года (об этом ниже), то аннулирование может быть даже пожизненным.

Чаще всего права аннулируют по медицинским показаниям, когда заболевание представляет опасность для водителя и других участников дорожного движения.

К таковым, в частности, относится эпилепсия. Если инспектор остановит водителя с аннулированными правами, ему грозит то же наказание, что и за езду без водительского удостоверения. Куда в такой ситуации отправляется задержанный автомобиль? Правильно, на спецстоянку.

Лишен прав за «пьянку» и снова пойман пьяным

Статья: ст. 264.1 УК РФ

Сумма штрафа: от 200 000 до 300 000 рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, лишение свободы на срок до 2 лет (возможно условно)

Есть ли скидка: нет

А вот это уже информация для тех, кто, как говорится, не понимает с первого раза. Если в течение года автомобилист, лишенный прав за вождение в нетрезвом виде, вновь сядет за руль под градусом, речь будет идти уже не об административном, а об уголовном наказании. Такая практика применяется с июля 2021 года. Кроме того, к старому сроку лишения водительских прав добавят еще три года.

Ну а если гремучий коктейль из слабоумия и отваги заставляет «лишенца» сесть пьяным за руль в третий раз (четвертый и так далее), сумма штрафа возрастает уже до 500 000 рублей, а срок принудительных работ – до 3 лет. И есть реальная угроза получить три года колонии. Причем никаких поблажек для любителей пьяной езды не будет: наши правоохранители жестко пресекают подобное поведение. Все потому, что в России примерно каждое десятое ДТП происходит с участием пьяных водителей.

Забывчивость – недешевое удовольствие

Этот материал мы готовили как шпаргалку на случай вашей встречи с инспектором ГАИ. Но очень надеемся, что она никогда вам не пригодится. Тем не менее, теперь вы знаете, как важно не только проверять документы перед выходом из дома, но и следить за тем, не лишили ли вас прав и не аннулировали ли их.

Для удобства мы свели всю информацию в табличку-резюме:

Что сделал Что будет Есть ли скидка Просто оставил права дома/потерял права Штраф 500 рублей или предупреждение Да Забыл продлить права Штраф от 5000 до 15 000 рублей Нет Ездил без открытой категории в правах Штраф от 5000 до 15 000 рублей Нет Езда без прав Штраф 30 000 рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов Нет Езда с аннулированными правами Штраф от 5000 до 15 000 рублей Нет Повторная езда в нетрезвом виде Штраф от 200 000 до 300 000 рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, лишение свободы на срок до 2 лет Нет Езда в нетрезвом виде в третий и последующие разы Штраф до 500 000 рублей, исправительные работы на срок до 2 лет, ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет Нет

О том, когда и при каких обстоятельствах вас имеет права остановить инспектор, читайте здесь.