Эвакуировали из собственного двора: 5 причин

С окончанием отпускного сезона отыскать свободное парковочное место становится все сложнее. И многие ставят машину там, где получилось. А утром ее не находят.

За нарушение правил парковки автолюбителей обычно штрафуют по ст. 12.19 КоАП РФ. Большинство нарушений обходится жителям Москвы и Санкт-Петербурга в 3000 рублей, автомобилистам других регионов – в 2000 рублей.

Если внутри автомобиля-нарушителя никого нет, ТС могут эвакуировать – и тогда помимо штрафа придется оплатить доставку машины на штрафстоянку и ее хранение там.

Нарушение 1. Заблокировал выезд со двора

Оправдание, что этот выезд не единственный, не поможет. Забрать припаркованный автомобиль могут и в том случае, если из-за него другим водителям при выезде приходится нарушать ПДД: заезжать на тротуар, газон или проезжать под кирпич.

Нарушение 2. Встал слишком близко к мусорным контейнерам

Считается, что водитель, оставивший авто ближе пяти метров от контейнеров, блокирует уборку территории и вывоз отходов.

Нарушение 3. Заехал на место для спецтехники

Площадки, обозначенные бело-красной разметкой, обычно оснащены и знаком 3.27 «Остановка запрещена». Тех, кто не заметил, ждет штраф и, с большой долей вероятности, эвакуация.

Нарушение 4. Заблокировал соседа

Если создано препятствие для движения другого автомобиля, его владелец вполне может вызвать сотрудников ГИБДД, которые оформят эвакуацию на штрафстоянку.

В сомнительных ситуациях оставляйте под лобовым стеклом карточку с номером своего мобильного. Даже если уходите на пару минут.

Нарушение 5. Оставил авто на месте для инвалида

Во дворах действуют те же правила парковки на местах для инвалидов, что и «в городе».

Оставлять там машину могут только владельцы автомобилей со знаком «Инвалид». При этом госномера должны быть занесены в городской реестр.

Само место обозначается специальной разметкой или знаком.

Штраф за нарушение составляет 5000 рублей, он накладывается и в том случае, если машину эвакуировали.

Можно ли остановить эвакуатор?

Да, если успеть вернуться на место до того, как эвакуатор с погруженной на него машиной тронется с места.

Читаем ч. 1.1 ст. 27.13 КоАП РФ: «Задержание транспортного средства прекращается непосредственно на месте задержания транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством в соответствии с Правилами дорожного движения, если причина задержания транспортного средства устранена до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку».

Правда, оплатить приезд эвакуатора, скорей всего, все равно придется.

Сосед паркуется по-хамски: как на него пожаловаться?

Можно сфотографировать машину, припаркованную с нарушением ПДД, и отправить фото в раздел «Прием обращений» на портале ГИБДД.

Или воспользоваться онлайн-сервисом (например, в Москве такой называется «Помощник Москвы», в Казани – «Народный инспектор»).

5 странных вопросов от инспектора ГИБДД – вот как лучше ответить.

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Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»