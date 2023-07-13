5 странных вопросов от инспектора ГИБДД — вот как лучше ответить

Как известно, все инспекторы ДПС хорошие психологи. И на дороге у них масса возможностей для того, чтобы оттачивать эти навыки. Вместе с юристом объясняем, как нужно правильно реагировать в тех или иных ситуациях.

Речь вовсе не идет о противоправных действиях со стороны сотрудников ГИБДД. Вопросы водителю порой безобидные, но задаются они не просто так.

Вопрос 1. Выпивали «вчера-позавчера»?

Казалось бы, странный вопрос. Ведь даже если и так, это не значит, что водителя тут же лишат прав за вождение в нетрезвом виде. На самом деле, не так важно, что именно вы ответите: «да» или «нет». Важнее то, как вы это сделаете.

Этим вопросом инспектор старается застать водителя врасплох. Оцениваться будет не только интонация вашего ответа, но и поведение при этом. Если за день до поездки вы употребляли алкоголь, то будете волноваться при ответе и это будет заметно по смущенным усмешкам, бегающим глазам и другим признакам. Опытный инспектор всегда сможет определить нервозность водителя и его попытки уйти от честного ответа. И это несмотря на то, что реакция на этот вопрос у каждого может быть разной.

От того, как вы отреагируете на этот вопрос, будет зависеть дальнейшая манера общения инспектора. Одному водителю он предложит пройти проверку на алкотестере, а другому отдаст права и пожелает счастливого пути.

Помните! При отказе от медосвидетельствования водителю будет предложено оформить это документально. При согласии подписать отказ от «трубки» согласно ст. 12.26 КоАП РФ автовладельцу полагается штраф 30 000 руб. Вдобавок ко всему водитель становится пешеходом на срок до двух лет.

Мнение юриста

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»:

— На такой вопрос всегда лучше сказать «нет». Отвечать положительно не стоит даже в шутку, ведь неизвестно, какая реакция полицейского может последовать. Сотрудник ГИБДД может посчитать, что если вы пили вчера, то у вас в организме еще присутствует алкоголь. Вас могут направить на медосвидетельствование, и никакие заверения, что вы просто человек с юмором, тут уже не помогут. Опять же отказ от медосвидетельствования влечет за собой определенные неприятности, такие как разбирательство в суде, штраф и лишение прав (ч. 1 ст. 12.26 КоАП).

Также не стоит пускаться в рассказы о том, что вы «вообще ни капли не пьете». Всегда придерживайтесь позиции «Вопрос - ответ», причем ответ всегда должен быть по факту и без лишней информации. Завязывать душевный разговор с сотрудником ГИБДД зачастую не приводит ни к чему хорошему. Плюс ко всему это еще и трата вашего времени.

Вопрос 2. Откуда мне знать, что ребенку, сидящему в автомобиле, уже 7 лет?

Правила перевозки детей в автотранспорте меняются в зависимости от возраста ребенка. В пункте 22.9 ПДД сказано, что перевозка детей в возрасте до семи лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, подобранных в соответствии с ростом и весом ребенка. Пассажирам с 7 до 11 лет включительно разрешено ездить на задних сиденьях пристегнутыми штатным ремнем безопасности.

Каждый ребенок развивается по-разному, и не всегда внешне можно определить его возраст: кто-то может выглядеть старше или младше своих ровесников. Некоторые сотрудники ГИБДД, заметив ребенка на заднем сиденье без детского кресла, могут воспользоваться этим нюансом и сразу составить протокол на водителя. При этом остается сложным доказать невиновность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований перевозки детей). Даже если у вас с собой будет собственный паспорт и детское свидетельство о рождении, эти документы не помогут вам оправдаться, поскольку там нет фото ребенка. Как вы докажете, что ребенок, записанный в документах и находящийся в автомобиле, – одно и то же лицо?

Мнение юриста:

— К сожалению, ни в одном детском документе (за исключением загранпаспорта) нет фотографии. То есть по сути даже свидетельство о рождении не дает уверенности в том, что оно является документом определенного ребенка. Но с точки зрения здравого смысла было бы странно возить с собой документы чужого ребенка и тем более вписывать его в паспорт.

Помните, что «правил доказывания» или перечня документов при перевозке детей не существует. Да и паспорт, куда вписываются дети до 14 лет, носить с собой гражданин не обязан (ст.17 ПП РФ от 08.07.1997 N 828 «...Положения о паспорте гражданина…»). Тут нельзя дать единую для всех водителей рекомендацию, все зависит от ситуации и от степени придирчивости конкретного инспектора. Я бы посоветовала положить в бардачок копию свидетельства о рождении ребенка — оно является документом несовершеннолетнего гражданина. Зачастую его демонстрации достаточно, чтобы сотрудник ДПС убедился в возрасте ребенка. Если же вам встретился въедливый полицейский, который не считает свидетельство о рождении доказательством, то пусть выписывает штраф — в дальнейшем его можно будет обжаловать.

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