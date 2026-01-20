Куда попадает ваша жалоба после того, как вы направили ее через ГАИ

«За рулем» объяснил, как обрабатываются жалобы на ГАИ и что с ними происходит

В интернете в случае полицейского произвола все советуют: «Пишите жалобу!» Это правильный совет. Но что происходит с вашим заявлением после того, как вы нажали «отправить»? Куда идет составленный вами документ, кто его читает и будет ли по итогу какой-то результат?

Мы разобрались во всем этом, прибегнув к помощи человека, который знает систему изнутри.

Итак, представим, что кнопку «отправить» вы уже нажали. Дальше начинается путь вашей жалобы по коридорам ведомства.

К кому на стол попадет ваша жалоба

Когда вы направляете жалобу в Госавтоинспекцию (не важно, через сайт, почту или лично), документ сперва попадает в канцелярию подразделения. Там его регистрируют, присваивают номер и направляют руководителю – как правило, это начальник отдела или его заместитель.

По закону письменную жалобу обязаны рассмотреть в течение 30 дней (см. ч. 1 ст. 12 ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). В сложных случаях срок продлевают еще на месяц, но об этом вас должны уведомить письменно.

«На практике жалобы часто попадают к тому же начальнику, под руководством которого работает инспектор, – рассказывает бывший сотрудник следственных органов, пожелавший остаться анонимным. – Давайте представим такую ситуацию: к вам приходит человек и жалуется на вашего подчиненного. Что вы будете делать? Рискну предположить, что вы, в первую очередь, будете защищать своего коллегу. И потом, честь мундира – не пустой звук. Вот и получается, что система проверяет сама себя».

Что представляет собой служебная проверка ГАИ

Если жалоба не выглядит совсем уж околесицей, руководство инспектора инициирует служебную проверку. Это внутреннее расследование в рамках конкретного подразделения ГАИ. У инспектора берут объяснительную, поднимают записи с личных видеорегистраторов и регистраторов патрульных машин (если таковые записи имеются). Далее опрашивают свидетелей – как правило, коллег сотрудника полиции.

Проверку может проводить как сам начальник отдела, так и специальная комиссия – зависит от вида нарушения. Сроки официально не афишируются, но обычно сотрудники полиции укладываются в рамки общего 30-дневного периода рассмотрения жалобы. Правда, иногда проверка может растянуться вплоть до нескольких месяцев. Все зависит от загруженности подразделения и серьезности нарушения.

«Проблема в том, что материалы служебной проверки – внутренний документ МВД. Гражданину их не покажут никогда, – поясняет наш источник. – Вам пришлют ответ: жалоба рассмотрена, инспектор привлечен к дисциплинарной ответственности. Но какой именно? Ему сделали замечание или объявили выговор? А может, вообще ничего не было, просто написали красивый ответ? Проверить это обычному гражданину не представляется возможным».

За что инспектора ГАИ точно накажут

Солидарность солидарностью, но существует ряд нарушений, которые руководство ГАИ просто не может спустить на тормозах – они либо слишком очевидные, либо слишком громкие или слишком опасные для репутации ведомства. Вот несколько категорий таких нарушений:

Требование взятки. Пожалуй, одно из самых тяжких нарушений, которые может совершить инспектор ГАИ при исполнении. Если у вас есть аудио- или видеозапись, где инспектор намекает на вариант «договориться на месте» или (что совсем уж вопиющий случай) прямо называет сумму, то это почти стопроцентное наказание. Причем речь идет уже не просто о жалобе на нарушение служебной этики. Материалы передадут в следственные органы для проверки по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), а инспектору в таком случае грозит уголовная ответственность.

Применение физической силы без каких-либо на то оснований. Если инспектор толкнул водителя, схватил его за руку или попытался силой усадить в служебный автомобиль, на то должны быть веские причины.

Помните, что сотрудник полиции может применять физическую силу только в случаях, прямо предусмотренных ст. 20 ФЗ «О полиции» («Применение физической силы»). Например, для пресечения преступления или если водитель оказывает сопротивление. Во всех остальных ситуациях вышеописанные действия можно квалифицировать как превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Если у вас есть свидетели или видеозапись, шансы на реальное наказание для инспектора резко возрастают.

Подделка протокола. Например, инспектор вписал в документ то, чего не было, или исправил показания задним числом. Если вы это докажете (например, покажете свою копию протокола), инспектору грозит реальное наказание – вплоть до увольнения из органов.

«Подделывать документы, вымогать взятки, применять силу. На это идут либо, простите, совсем “отбитые”, либо те, кто не понимает ценность своей работы, – рассуждает бывший следователь. – Большинство сотрудников органов строили карьеру десятилетиями и дорожат службой. Ведь это стабильная зарплата, социальный пакет, льготная пенсия и т.д. Никто, будучи в здравом уме, терять все это из-за одной грязной истории не хочет. Именно поэтому серьезные нарушения встречаются редко и наказывают за них сурово».

За что инспектора ГАИ только пожурят

Грубость и хамство. Формально это нарушение по ст. 5 Федерального закона «О полиции» («Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина»), согласно которой сотрудник ведомства обязан быть вежливым и тактичным. На практике доказать хамство почти нереально, если только вы не записали разговор на диктофон. Впрочем, даже если запись имеется, в объяснительной инспектор скорее всего напишет, что вел себя корректно, а свидетели (как мы помним, в их роли обычно выступают его коллеги) это подтвердят. Вам, в свою очередь, ответят, что «нарушений не выявлено» или что «была проведена профилактическая беседа».

Остановка в неположенном месте. По закону патрульный автомобиль должен быть заметен участникам движения, чтобы инспекторы могли своевременно пресечь нарушение. Это вытекает из требований п. 31 Приказа МВД №264 («Наблюдение за дорожным движением»). Но есть нюанс: на аварийно-опасных участках машина с «мигалками» может стоять за крутым поворотом или ее может быть плохо видно из-за рельефа местности.

А теперь угадайте, что в таком случае напишет инспектор в объяснительной? «Осуществлял надзор на аварийно-опасном участке». Доказать обратное можно, но придется собрать статистику ДТП по этому месту и доказать, что никакой опасности там нет.

Отказ фиксировать доказательства в протоколе. Допустим, при оформлении ДТП вы просили инспектора отразить факт наличия видеорегистратора или свидетелей, а инспектор отказался. Здесь мы имеем дело с нарушением ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ («Протокол об административном правонарушении»). Но если вы не сделали об этом запись в протоколе собственноручно, доказать что-либо будет сложно. Инспектор скажет, что вы ничего не просили.

«Жалобы на мелкие нарушения обычно закрывают отпиской, – признается наш источник. — Начальнику проще написать красивый ответ, чем портить отношения с подчиненным. Тем более, если других жалоб на инспектора не поступало и он исправно выполняет свои обязанности».

Что будет инспектору, ГАИ если жалоба серьезная

Когда нарушение действительно грубое, а доказательств много, руководство ГАИ вынуждено действовать. Инспектору объявляют дисциплинарное взыскание. Это может быть замечание, выговор или строгий выговор (ст. 50 ФЗ № 342 «О службе в органах внутренних дел»):

Замечание – самое мягкое наказание. По сути, формальность. Начальник вызывает сотрудника ДПС «на ковер», отчитывает, заносит запись в личное дело. На карьере и зарплате это почти не сказывается.

По сути, формальность. Начальник вызывает сотрудника ДПС «на ковер», отчитывает, заносит запись в личное дело. На карьере и зарплате это почти не сказывается. Выговор – история чуть серьезнее. Влияет на премии, затрудняет продвижение по службе. Через год взыскание снимается автоматически, если новых нарушений не было (ст. 51 ФЗ № 342 «О службе в органах внутренних дел»).

Влияет на премии, затрудняет продвижение по службе. Через год взыскание снимается автоматически, если новых нарушений не было (ст. 51 ФЗ № 342 «О службе в органах внутренних дел»). Строгий выговор. Обычно его объявляют за повторные или грубые нарушения. Такое наказание сильно бьет по репутации сотрудника внутри ведомства, влияет на карьерные перспективы.

Обычно его объявляют за повторные или грубые нарушения. Такое наказание сильно бьет по репутации сотрудника внутри ведомства, влияет на карьерные перспективы. Предупреждение о неполном служебном соответствии – предпоследняя ступень перед увольнением. Фактически для инспектора это сигнал от руководства: еще один проступок – и вылетишь из органов.

Есть и более жесткие меры: перевод на нижестоящую должность (читай, ниже зарплата и меньше полномочий), снижение в специальном звании (именно «снижение», это формулировка в законе – например, с лейтенанта до младшего лейтенанта – то есть меньше зарплата, хуже карьерные перспективы). И, наконец, закончиться все может увольнением по ст. 82 ФЗ № 342 «О службе в органах внутренних дел». Оснований для увольнения там указано много, но в нашем случае наиболее распространенные – за неоднократное нарушение служебной дисциплины или совершение проступка, несовместимого со службой в полиции.

«Уволить сотрудника ГАИ сложно, – говорит бывший следователь. – Нужна либо серия грубых нарушений, либо резонансная ситуация, когда начальство понимает: если не уволим, у нас будут проблемы наверху. Обычно до этого не доходит».

Если написать жалобу на ГАИ в прокуратуру

Многие считают, что прокуратура — более независимая инстанция, которая точно разберется. Увы, это правда лишь отчасти.

Когда жалоба поступает в районную прокуратуру, прокурор запрашивает материалы у ГАИ. Те проводят ту же служебную проверку и отправляют результаты обратно. Прокурор изучает документы и выносит решение: либо жалоба обоснована и нужно принять меры, либо нарушений не выявлено.

«Прокуратура работает по бумагам, которые ей предоставляет ГАИ, – объясняет источник. – Если там все красиво оформлено, прокурор просто закрывает вопрос. Выезжать на место, опрашивать свидетелей, поднимать записи с камер – на это у прокуратуры нет ни времени, ни ресурсов. Разве что дело действительно резонансное».

Правда, есть один нюанс: если прокурор находит нарушения, он направляет представление в ГАИ. Это документ, который обязывает устранить нарушения и наказать виновных. Игнорировать представление прокуратуры руководство не может.

Когда жалобу ГАИ рассматривают формально

Есть ситуации, когда ваше заявление просто положат в стол.

Вы не указали данные инспектора. Имя, звание, номер нагрудного знака — без этого жалобу не примут. Формально могут, но разбираться никто не будет: найти виновного нереально.

Жалоба анонимная. Анонимные обращения по закону вообще не подлежат рассмотрению (статья 11 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»).

Вы ругаетесь матом или угрожаете. Такие жалобы оставляют без ответа. Хотите, чтобы вас услышали, — излагайте претензии четко, сухо, со ссылками на законы.

Как признается наш собеседник, самая частая ошибка – эмоциональный рассказ на три страницы без малейшего намека на конкретику. Человек пишет, какой инспектор хам, как ему обидно, что с ним так несправедливо обошлись, но при этом забывает указать, какие конкретно статьи закона нарушил сотрудник.

А теперь представьте сотрудника, у которого на столе десятки таких обращений. После нескольких месяцев работы появляется «нюх» на бесперспективные дела – и такие жалобы закрывают формальными ответами.

Есть ли смысл жаловаться на ГАИ

Если коротко: есть, но не всегда. Жалоба имеет смысл, когда у вас на руках имеются доказательства – например, запись разговора, видео с регистратора или свидетели, готовые дать показания (а желательно все вышеперечисленное). Если нарушение серьезное, система будет вынуждена реагировать – слишком высоки репутационные риски.

А вот если речь о грубости, незаконной остановке или отказе внести что-то в протокол, шансы на реальное наказание инспектора минимальны. Вам ответят формально, проведут «беседу» с сотрудником, и на этом все закончится.

«Жалобы работают, когда их много, – резюмирует наш источник. – Если на одного инспектора поступает десять заявлений за месяц, начальство уже не сможет закрывать на это глаза. Но давайте без иллюзий: одиночная мелкая жалоба без железных доказательств, скорее всего, просто утонет в череде таких же бумаг».

Писать жалобу или нет, решать только вам. Главное помните, что жалоба – не способ выпустить пар и уж тем более не метод психологического воздействия на инспектора. Это правовой инструмент, который работает только при его правильном использовании. Без доказательств, конкретики и ссылок на законы ваше заявление превратится в очередную кляузу, которую прочитают, нахмурят лоб и положат в архив – лежать рядом с другими такими же «пустышками».

