Куда жаловаться на светофор, провоцирующий ДТП

Глава ГАИ рассказал, кто уполномочен менять режимы работы светофоров

Вопрос от читателя «За рулем»:

Разрешен ли такой режим работы светофоров на перекрестке, когда по зеленой стрелке, горящей одновременно с основным красным сигналом, разрешен поворот налево, а со встречного направления горит зеленый? Регулярно случаются аварии в этом месте. Куда обратиться, чтобы поменяли режим?

А. С., Ленинградская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Национальным стандартом ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» описанные вами условия работы светофоров не предусмотрены.

Для устранения имеющихся нарушений требований национального стандарта вы можете обратиться в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, на балансе которого находится данный участок улично-дорожной сети и, следовательно, в полномочия которого в соответствии с законодательством входит осуществление мероприятий по организации дорожного движения.

Кроме того, имеет смысл обратиться в территориальный орган Госавтоинспекции для принятия мер надзорного реагирования.

«За рулем»
Фото:pixnio и «За рулем»
05.01.2026 
