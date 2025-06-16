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«Мигающий зеленый» на светофорах уберут — как будем ездить?

Эксперт «За рулем» рассказал, кто уполномочен менять режимы работы светофоров

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Правда ли, что светофоры лишаются таймеров обратного отсчета, а также мигающего зеленого сигнала? А как же безопасность?

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Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– В 2023 году на некоторых перекрестках в Зеленограде московский Центр организации дорожного движения проводил эксперимент по отмене «зеленого мигающего». Он был признан неудачным, поскольку не снизил аварийность.

Однако нет и запретов на перемены такого рода, если они не выходят за рамки, установленные ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения» и его разделом 7.5 «Режимы работы светофоров».

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По ГОСТу «зеленый мигающий», равно как и таймеры обратного отсчета, не являются обязательными режимами – лишь «допускается применение» в оговоренных конфигурациях. Иными словами – на усмотрение непосредственных организаторов дорожного движения.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О том, кто отвечает за работу светофоров на перекрестках, рассказано тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Зиновьев Сергей
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 2481
16.06.2025 
Фото:Unsplash и «За рулем»
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