На АВТОВАЗе высказались о создании беспилотного автомобиля

АВТОВАЗ допустил создание собственного беспилотного автомобиля

АВТОВАЗ не исключил, что в будущем разработает беспилотный автомобиль, сообщил на полях съезда Союза машиностроителей России глава компании Максим Соколов.

«Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность», – ответил Соколов на вопрос о возможном появлении беспилотного автомобиля от АВТОВАЗа.

Он пояснил, что даже в сегменте B, классе компактных автомобилей, модели Lada снабжены электронными ассистентами ADAS, которые призваны предотвращать ДТП и одновременно снижать нагрузку на водителя.