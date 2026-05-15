На АВТОВАЗе высказались о создании беспилотного автомобиля

АВТОВАЗ допустил создание собственного беспилотного автомобиля
АВТОВАЗ не исключил, что в будущем разработает беспилотный автомобиль, сообщил на полях съезда Союза машиностроителей России глава компании Максим Соколов.
«Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность», – ответил Соколов на вопрос о возможном появлении беспилотного автомобиля от АВТОВАЗа.
Он пояснил, что даже в сегменте B, классе компактных автомобилей, модели Lada снабжены электронными ассистентами ADAS, которые призваны предотвращать ДТП и одновременно снижать нагрузку на водителя.
Источник: ТАСС
15.05.2026
