Этим водителям придется снова сдавать экзамен в ГАИ

Глава ГАИ разъяснил порядок замены прав при получении вида на жительство в РФ

Вопрос от читателя «За рулем»:

Вид на жительство получен в декабре 2023 года, а мои права получены в Молдавии в 2021 году. Раньше их меняли на российские без экзаменов, а теперь говорят, что после 1 апреля экзамены придется сдавать. Это так?

Александр, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения» выдача российских национальных водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами категорий «M», «A», «B» и подкатегорий «A1», «B1», производится лицам, достигшим установленного указанным Федеральным законом возраста, после успешной сдачи теоретического экзамена без прохождения соответствующего профессионального обучения при предъявлении ими медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Для получения российского водительского удостоверения с разрешающими отметками в категориях «C», «D», «CE», «DE» и подкатегориях «C1», «D1», «C1E», «D1E» дополнительно потребуется представить документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена в автошколе после освоения основной программы профессионального обучения, и сдать теоретический и практический экзамены в Госавтоинспекции.

  • О том, как сдать экзамен в ГАИ с первого раза, рассказано тут.
  • «За рулем» можно читать и в MAX
0