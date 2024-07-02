#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Машина упала в водоем: авария унесла жизни четырех человек в Якутии
2 июля
Машина упала в водоем: авария унесла жизни четырех человек в Якутии
В Якутии четыре человека погибли в ДТП с...
Мошенники придумали новый способ обмана при продаже автомобиля — объясняем схему
2 июля
Мошенники придумали новый способ обмана при продаже автомобиля — объясняем схему
Криминалист Шелков предупредил россиян о новом...
Автобус въехал в остановку с пассажирами: новые подробности ЧП в Бийске
2 июля
Автобус въехал в остановку с пассажирами: новые подробности ЧП в Бийске
На Алтае возбудили дело после наезда автобуса...

Можно ли ездить по России с иностранными правами? Отвечает глава ГАИ

Глава ГАИ разъяснил порядок оформления российского в/у при получении гражданства

Вопрос от читателя «За рулем»:

У меня молдавские права, действительные до 2031 года. В феврале получил вид на жительство в России. Как теперь быть с правами? Можно ли по ним ездить? Надо ли менять на российские?

Александр, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– С 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», внесенные Федеральным законом от 10 июля 2023 года № 313‑ФЗ. Иностранные национальные и международные водительские удостоверения, полученные до 1 апреля 2024 года лицами, являющимися (являвшимися) иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые получили вид на жительство или приобрели гражданство Российской Федерации до 1 апреля 2024 года, признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации после 1 апреля 2025 года.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Как высчитать, когда продлевать водительские права с истекшим сроком действия?

До истечения этого срока выдача российских национальных водительских удостоверений указанным лицам на основании иностранных национальных водительских удостоверений, которые выданы до 1 апреля 2024 года и срок действия которых не истек, производится без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. Таким образом, до 1 апреля 2025 года вы можете обратиться в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции для получения российского национального водительского удостоверения при условии предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами ­соответствующих категорий.

  • Изменился домашний адрес – машину снова регистрировать? Ответ тут.
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 21
02.07.2024
Фото:«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1