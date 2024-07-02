Можно ли ездить по России с иностранными правами? Отвечает глава ГАИ

Глава ГАИ разъяснил порядок оформления российского в/у при получении гражданства

Вопрос от читателя «За рулем»:

– У меня молдавские права, действительные до 2031 года. В феврале получил вид на жительство в России. Как теперь быть с правами? Можно ли по ним ездить? Надо ли менять на российские?

Александр, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– С 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», внесенные Федеральным законом от 10 июля 2023 года № 313‑ФЗ. Иностранные национальные и международные водительские удостоверения, полученные до 1 апреля 2024 года лицами, являющимися (являвшимися) иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые получили вид на жительство или приобрели гражданство Российской Федерации до 1 апреля 2024 года, признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации после 1 апреля 2025 года.

До истечения этого срока выдача российских национальных водительских удостоверений указанным лицам на основании иностранных национальных водительских удостоверений, которые выданы до 1 апреля 2024 года и срок действия которых не истек, производится без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. Таким образом, до 1 апреля 2025 года вы можете обратиться в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции для получения российского национального водительского удостоверения при условии предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами ­соответствующих категорий.

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