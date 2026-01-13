Неочевидная проблема с перекрашенной машиной — будьте бдительны!

Глава ГАИ разъяснил, на что обратить внимание при покраске авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– После пожара в моторном отсеке пришлось красить участок, где нанесен VIN. Не будет ли проблем в будущем в ГАИ при перерегистрации машины?

Алешков С. А., Красноярский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» одним из оснований для запрета совершения регистрационных действий является невозможность идентификации ТС вследствие подделки, сокрытия, изменения и (или) уничтожения маркировки транспортного средства и (или) маркировки основного компонента транспортного средства.

Таким образом, если маркировка не была изменена или уничтожена, то проблем быть не должно.

При восстановлении лакокрасочного покрытия примите меры к тому, чтобы при проведении малярных работ все символы маркировки сохранили свой первоначальный вид.

