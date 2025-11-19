#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Это требование ГАИ при регистрации авто может поставить в тупик: подробности
19 ноября
Это требование ГАИ при регистрации авто может поставить в тупик: подробности
Глава ГАИ разъяснил нюансы оформления...
«Главный хит» Китая готовят к продажам у нас!
19 ноября
«Главный хит» Китая готовят к продажам у нас!
Хэтчбек Geely EX2 китайской сборки получил...
Салон шестиместный. Переключатель передач на большинстве машин вынесен на рулевую колонку. «Боковая поддержка» сидений, ремни и подушки безопасности не предусмотрены конструкцией.
19 ноября
Шикарный советский седан от 600 тыс. рублей: кузов — вечный, ремонтопригодность — выдающаяся!
Опубликован отчет по типичным неисправностям...

Это требование ГАИ при регистрации авто может поставить в тупик: подробности

Глава ГАИ разъяснил нюансы оформления автомобиля, купленного у частника

Вопрос от читателя «За рулем»:

– «Завернули» в ГАИ при регистрации автомобиля по причине отсутствия в ПТС печати прежнего собственника. Откуда у него печать, если это гражданин? Автосалон, который продавал мне машину, отказывается что-либо ставить, так как заявляет себя лишь как посредник в сделке. Разъясните, пожалуйста, ситуацию.

МаратА., г. Краснодар

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

– Из вашего вопроса не вполне понятно, что подразумевается под словом «посредник». В графе паспорта транспортного средства «Подпись прежнего собственника» проставляется подпись того, с кем вы заключали договор купли-продажи. Поэтому прежде всего советую вам внимательно изучить договор.

В качестве продавца может выступать как физическое лицо, в собственности которого находился автомобиль, так и торгующая организация (автосалон), которой в установленном порядке было передано право собственности.

Рекомендуем
Ваша прописка в СТС машины устарела – что будет и что делать

В соответствии с приказом МВД России от 23 апреля 2019 г. № 267 «Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним» в случаях, когда сделки, направленные на отчуждение и приобретение права собственности на транспортные средства, совершались с участием юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся продавцами и (или) покупателями транспортных средств, заполненные в паспорте транспортного средства строки заверяются оттисками их печатей (при их наличии). Наличие или отсутствие у юридического лица печати отражается в уставе организации.

Рекомендуем
Испортили СТС — что делать?

Если договор о переходе права собственности заключался с собственником, являющимся физическим лицом, то заверение его подписи печатью не требуется.

Неправомерный отказ Госавтоинспекции в совершении регистрационного действия вы вправе обжаловать в установленном порядке.

  • Правила регистрации полученных в наследство автомобилей разъяснены здесь.
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1
19.11.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0