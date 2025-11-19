Это требование ГАИ при регистрации авто может поставить в тупик: подробности

Глава ГАИ разъяснил нюансы оформления автомобиля, купленного у частника

Вопрос от читателя «За рулем»:

– «Завернули» в ГАИ при регистрации автомобиля по причине отсутствия в ПТС печати прежнего собственника. Откуда у него печать, если это гражданин? Автосалон, который продавал мне машину, отказывается что-либо ставить, так как заявляет себя лишь как посредник в сделке. Разъясните, пожалуйста, ситуацию.

Марат А., г. Краснодар

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Из вашего вопроса не вполне понятно, что подразумевается под словом «посредник». В графе паспорта транспортного средства «Подпись прежнего собственника» проставляется подпись того, с кем вы заключали договор купли-продажи. Поэтому прежде всего советую вам внимательно изучить договор.

В качестве продавца может выступать как физическое лицо, в собственности которого находился автомобиль, так и торгующая организация (автосалон), которой в установленном порядке было передано право собственности.

В соответствии с приказом МВД России от 23 апреля 2019 г. № 267 «Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним» в случаях, когда сделки, направленные на отчуждение и приобретение права собственности на транспортные средства, совершались с участием юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся продавцами и (или) покупателями транспортных средств, заполненные в паспорте транспортного средства строки заверяются оттисками их печатей (при их наличии). Наличие или отсутствие у юридического лица печати отражается в уставе организации.

Если договор о переходе права собственности заключался с собственником, являющимся физическим лицом, то заверение его подписи печатью не требуется.

Неправомерный отказ Госавтоинспекции в совершении регистрационного действия вы вправе обжаловать в установленном порядке.

