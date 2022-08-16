Ситуацию с технической ошибкой, допущенной регистрирующим подразделением или организацией, разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Выдали свидетельство о регистрации на машину, но текст напечатан со смещением на линию сгиба, из-за чего часть символов перешла на другую сторону, а часть — читается с трудом. Надо ли исправлять эти недочеты?

Иван, Кемеровская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Описанные вами недостатки можно отнести к технической ошибке.

Согласно Правилам государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД, утвержденным постановлением Правительства от 21 декабря 2019 года № 1764, исправление технической ошибки, допущенной регистрационным подразделением или специализированной организацией, уполномоченной на основании договора изготовителем или представителем иностранного изготовителя в Российской Федерации на реализацию изготовленных ими транспортных средств, осуществляется путем соответствующих корректировок государственного реестра транспортных средств и выдачи владельцу транспортного средства нового регистрационного документа взамен содержащего ошибку .

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Государственная пошлина в этом случае не взимается.

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К слову, некоторые документы водители уже могут предъявлять в электронном виде.

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Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» и «За рулем»