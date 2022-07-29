Названы документы, которые можно предъявлять инспектору в электронном виде — журнал За рулем

Названы документы, которые можно предъявлять инспектору в электронном виде

Цифровизация системы безопасности дорожного движения уже позволяет убрать некоторые документы на полку. Но пока это работает в режиме эксперимента.

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О том, что в перспективе водителям можно будет не возить с собой бумажные версии документов на машину, в интервью «Российской газете» рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. Пока же официально в электронном виде предъявить инспектору можно только один документ — это свидетельство о регистрации транспортного средства.

Но просто фотографии в галерее смартфона будет недостаточно. Чтобы пользоваться новой возможностью, на телефоне должно быть установлено приложение Госуслуги.Авто. А в нем — загружены документы на владение автомобилем.

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Если эти условия соблюдены, то во время проверки документов можно предъявить QRкод, который формируется автоматически. Глава ведомства заявил, что отсканировать код сможет любой автоинспектор. Все сотрудники обеспечены необходимым для этого оборудованием.

Данная возможность работает в режиме эксперимента, потому что определенные ограничения все еще существуют. Например, непонятно, как быть в тех местах, где нет доступа в Сеть. Поэтому сейчас инспектор вправе попросить водителя предъявить бумажную версию документа.

Однако, по словам Черникова, работа над покрытием интернета по трассам ведется активно. Он отметил, что уже в следующем году, станет возможна аналогичная проверка водительского удостоверения.

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Фото: АГН «Москва»

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