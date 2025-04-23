Ваша прописка в СТС машины устарела – что будет и что делать

«За рулем» объяснил, что будет, если сменить прописку, а в ГАИ не сообщить

Обязанность каждого автовладельца при смене адреса прописки – переоформить документы, в том числе и на машину. Что будет, если этого не сделать? Отвечаем.

Согласно приказу №1001 МВД РФ от 24.11.2008 «О порядке регистрации транспортных средств» при смене прописки автовладельцы обязаны уведомить об этом ГАИ в течение 10 дней. Автоинспекция внесет изменения данных в свидетельство о регистрации и паспорт ТС.

Процедура необходима даже если вы сменили квартиру в пределах одного дома. В противном случае данные в документах станут недействительными.

Как внести изменения в ПТС и СТС офлайн

Нужно обратиться в местное отделение ГАИ, подать заявление, оплатить госпошлину за отметку в ПТС и за новое свидетельство ТС.

Как внести изменения в ПТС и СТС онлайн

Тем, кто предпочитает современные технологии, подойдет второй вариант. Необходимо войти в личный кабинет на портале Госуслуг, выбрать раздел «Транспортные средства», «Регистрация транспортного средства», затем «Изменение регистрационных данных».

Заполните электронную заявку, прикрепите скан-копии необходимых документов и дождитесь приглашения в ГАИ для получения обновленных бумаг.

Оплата пошлины также производится онлайн через сайт или мобильное приложение Госуслуг. Распечатывать квитанцию необязательно, достаточно назвать инспектору ГАИ уникальный идентификатор начисления (УИН).

Наказание за недействительные данные

За несвоевременное обновление данных о месте жительства владельца транспортного средства согласно статье 19.22 КоАП РФ предусмотрен штраф 1500-2000 рублей.

Игнорирование штрафов, налогов и в случае, если сумма штрафа превысит стоимость транспортного средства, приводит к эвакуации машины на штрафстоянку, судебным разбирательствам вплоть до ареста имущества и самого нарушителя сроком до 15 суток.

Применение мер наказания производится согласно статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Также необходимо внести изменения в полис ОСАГО, иначе страховка аннулируется. А это повлечет за собой дополнительные проблемы.

Вероятно, многие слышали рассказы водителей, которые годами ездят без уведомления ГАИ о смене адреса и ничего страшного не произошло. Но нет гарантий, что с вами будет так же.

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