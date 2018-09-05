Можно ли оплатить регистрацию авто через интернет? Комментарий ГИБДД

ГОСПОШЛИНА — ОНЛАЙН
Можно ли заплатить госпошлину за регистрацию машины через онлайн-банк? Достаточно ли будет распечатать электронный «приходник» в качестве подтверждения?
С. Игнатьев, Самара
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.
Закон не ограничивает вас в способах уплаты государственной пошлины. При этом Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденный приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605, относит документ об уплате государственной пошлины к числу представляемых заявителем исключительно по собственной инициативе.
Иными словами, представлять этот документ плательщик не обязан. Факт уплаты им госпошлины подтверждается данными, содержащимися в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Соответствующая информация будет запрошена подразделением Госавтоинспекции в электронном виде.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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