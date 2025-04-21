Кто должен платить за техосмотр б/у авто — покупатель или продавец?

Глава ГАИ разъяснил порядок прохождения техосмотра при продаже автомобиля

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Продаю машину, которой больше шести лет. Покупатель просит пройти на ней техосмотр. Это действительно моя обязанность?

И. А., г. Нальчик

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Если речь идет о легковом автомобиле, который вы не используете в коммерческих целях, то обязанности проходить перед продажей технический осмотр закон на вас не накладывает.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170‑ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Законодательством такое исключение предусмотрено. Оно содержится в статье 15 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и предусматривает необходимость предъявления диагностической карты, оформляемой по результатам проведения технического осмотра, в том числе в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство. Вместе с тем у владельца транспортного средства есть право обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.

Резюмируя изложенное: законодательство предоставляет право прохождения технического осмотра перед совершением регистрационных действий как прежнему, так и новому владельцу транспортного средства. Иными словами, кому именно представлять автомобиль на технический осмотр, вам необходимо договориться с покупателем.

О том, как оставить за собой номерные знаки при перерегистрации автомобиля, рассказано здесь.