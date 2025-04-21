Кто должен платить за техосмотр б/у авто — покупатель или продавец?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Продаю машину, которой больше шести лет. Покупатель просит пройти на ней техосмотр. Это действительно моя обязанность?
И. А., г. Нальчик
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Если речь идет о легковом автомобиле, который вы не используете в коммерческих целях, то обязанности проходить перед продажей технический осмотр закон на вас не накладывает.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170‑ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также актами, составляющими право Евразийского экономического союза.
Законодательством такое исключение предусмотрено. Оно содержится в статье 15 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и предусматривает необходимость предъявления диагностической карты, оформляемой по результатам проведения технического осмотра, в том числе в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство. Вместе с тем у владельца транспортного средства есть право обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.
Резюмируя изложенное: законодательство предоставляет право прохождения технического осмотра перед совершением регистрационных действий как прежнему, так и новому владельцу транспортного средства. Иными словами, кому именно представлять автомобиль на технический осмотр, вам необходимо договориться с покупателем.
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