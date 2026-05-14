Lynk&Co 20
Недавно ставший известным в России бренд рассекретил свой новый кроссовер
Lynk＆Co официально представила кроссовер Lynk＆Co 20 2026 года
Lynk＆Co официально представила кроссовер Lynk＆Co 20 2026 года

Китайская компания Lynk&Co обнародовала снимок нового кроссовера Lynk&Co 20, который должен появиться в 2026 году. По сути, это не совсем новая модель, а глубоко обновлённая версия уже знакомого Z20. Забавно, но для бренда такая практика становится нормой: меняют название вместе с плановым рестайлингом. Вспомнить хотя бы Lynk&Co 10, который ещё в начале апреля сменил Z10.

Дизайн остался узнаваемым – всё те же тонкие раздельные фары, ставшие визиткой марки и встречающиеся даже на флагманском Lynk&Co 900. Рельеф на капоте, массивный спойлер сзади и выступающая оптика, похожая на антикрыло, делают машину более дерзкой и спортивной.

Кстати, в оснащении появилось важное новшество – лидар. Судя по всему, производитель решил прокачать системы безопасности. Но полный список опций пока держат в секрете, и это логично: на китайский рынок Lynk&Co 20 попадёт только в третьем квартале. Раскрывать все карты заранее смысла нет.

Габариты кроссовера уже известны – компания подавала регистрационные документы ранее. Длина – 4495 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1573 мм, а колёсная база – 2755 мм. По сравнению с Z20 новинка прибавила 35 мм. В движение его приводит электродвигатель на 333 лошадиные силы. Другие технические подробности, впрочем, пока не разглашаются.

Тем временем конкуренты не дремлют: не так давно компания FAW рассекретила свой новый седан Bestune Joyee 08, так что борьба в этом сегменте обещает быть жаркой.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Lynk&Co
14.05.2026 
