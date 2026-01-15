Прошло 3 часа после аварии, а ГАИ все нет — эта фраза заставит их поспешить

«За рулем» подсказал, как ускорить приезд наряда ДПС на место ДТП

Читатель «За рулем» в Москве попал на своей машине в ДТП, но инспекторов ГАИ пришлось ждать несколько часов. Рассказываем, можно ли как-то поторопить их.

Подобная ситуация, увы, встречается часто. Личный состав ГАИ сокращается, поскольку Министерство внутренних дел сосредоточилось на внедрении автоматизированных комплексов фиксации нарушений ПДД. Автовладельцы зачастую отказываются самостоятельно фиксировать незначительные ДТП, хотя иногда сделать это вполне реально. При этом важно освоить правильное заполнение европротокола и научиться передавать сведения о происшествии через мобильные приложения. Проще вызвать сотрудников ДПС, которые помогут все правильно оформить.

Следует знать, что при отсутствии пострадавших в ДТП лиц срок прибытия наряда ДПС на место аварии не регламентируется. При наличии пострадавших экипаж обязан прибыть на место максимум через 25 минут. Но врать про пострадавших, конечно же, нельзя.

А как быть, если второй участник ДТП скрылся с места аварии? Ситуация неприятная, но решение есть.

Мнение экспертов

Павел Бикетов, директор департамента экспертизы и урегулирования убытков страховой компании «Согласие»:

— Если виновник ДТП скрылся и у потерпевшего нет полиса автокаско, следует дождаться сотрудников ГИБДД, так как по европротоколу без установления второго участника ДТП и факта страхования его гражданской ответственности получить страховую выплату нельзя. Дожидаясь сотрудников ГИБДД, нужно запомнить или зафиксировать максимальный объем информации о виновнике ДТП (марка, модель ТС, цвет, тип кузова, госномер, особые приметы), постараться найти свидетелей ДТП и записать их контактные данные, обратить внимание на наличие камер видеонаблюдения на расположенных рядом зданиях, если ДТП не записано на видеорегистратор.

Но давайте ответим на главный вопрос статьи: как ускорить приезд наряда ДПС на место аварии, если оснований для этого, казалось бы, нет.

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»:

— Я рекомендую повторно сообщить о ДТП примерно через 30 минут после первого звонка в экстренные службы. Лучше обращаться по телефонам «02» или «112», поскольку такие обращения отслеживаются контролирующими органами более тщательно, чем звонки в территориальный отдел ГАИ. Не факт, что «систематический обзвон» ускорит приезд экипажа, однако сделать это не помешает. Ваша заявка могла затеряться в череде других обращений, либо мог поступить другой сигнал о происшествии, до которого инспекторам ехать ближе.

Обязательно объясните диспетчеру, что ваш автомобиль находится на проезжей части и затрудняет проезд другим участникам дорожного движения . Самостоятельно передвигать машину вы не имеете права, поскольку второй водитель скрылся с места ДТП. Следовательно, вы создаете условия для возникновения других ДТП на этом участке дороги. Такая информация позволит сотрудникам ДПС правильно «расставить приоритеты»: первым делом им необходимо будет отработать ваш вызов, а уже потом отправляться на те ДТП, участники которых имеют возможность отогнать автомобили на обочину.

Что после оформления ДТП

Законопослушному водителю, ожидающему ГАИ много часов, рискованно уезжать с места ДТП, ведь страховая компания может отказаться возмещать ущерб по ОСАГО, потому что виновника установить не удастся. Другое дело каско — тут все решает сама страховая компания, что фиксируется в договоре. Допускается, в том числе, возмещение ущерба без справки от полиции после осмотра экспертом компании.

При страховке по ОСАГО главное определить, кто конкретно виноват в аварии. Факт бегства с места происшествия сам по себе еще не доказывает вину второго водителя.

Наказывают ли ГАИ за неторопливость

По закону такая возможность есть. Вы вправе пожаловаться руководству ГАИ на длительное ожидание экипажа. Не исключено, что полицейские и впрямь не слишком торопились на ваш вызов, либо отрабатывали другие, менее значительные происшествия. Все обстоятельства должны выясниться в результате служебной проверки. Но если у инспекторов в этот день и правда была большая загруженность, то в их действиях нарушения выявлено не будет. Однако в любом случае начальству полезно знать, что подчиненные едут на место происшествия слишком долго.

