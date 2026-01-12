В этих регионах чаще всего оформляли ДТП без ГАИ

РСА: доля оформленных ДТП по европротоколу возросла до 41%

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за 11 месяцев 2025 года в России зарегистрировали 761,7 тыс. ДТП, оформленных с помощью европротокола.

Это составило 41% от общего числа заявлений по ОСАГО, что на 1,5 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2024 года.

Самое большое количество заявлений с европротоколом пришлось на Москву – 65 485 случаев, что составляет 31,9% заявлений. В Московской области зарегистрировали 42 342 таких случая с долей в 34,9%. В Новосибирской области этот показатель достиг 32 837 заявлений при доле 64,6%. Приморский край лидирует по доле европротоколов – 71,1% при 27 930 случаях.

В Челябинской области число таких заявлений составило 24 599 (50,7%), в Республике Башкортостан – 24 157 (49%), а в Санкт-Петербурге – 23 305 (30,1%). В Самарской области отмечено 22 363 заявления с долей 51,6%, в Свердловской области – 21 517 (46,4%), в Республике Татарстан – 19 714 (29,5%).

Менее всего случаев оформления ДТП с использованием европротокола зафиксировали в Чукотском автономном округе (140 заявлений, 42,7%) и в Ненецком автономном округе (76 заявлений, 19,9%).

