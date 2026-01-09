#
По 600 проданных машин в день: этот кроссовер стал настоящим хитом
Представлен новый крупный и технологичный кроссовер для большой семьи
ДТП на заснеженной трассе: виноват водитель или дорожные службы?

Юрист Воропаев: за аварию на неочищенной от снега трассе ответит владелец дороги

Водителю, который попал в аварию на заснеженной трассе, нужно вызвать инспекторов ГИБДД, которые зафиксируют состояние дороги в момент происшествия. Об этом сообщил автомобильный адвокат Лев Воропаев. Он отметил, что эти данные будут весомым аргументом в будущем.

Комментарий эксперта

Лев Воропаев, автоюрист:

– Необходимо, чтобы сотрудники Госавтоинспекции, которые приехали и оформляли дорожно-транспортное происшествие, на месте аварии составили акт выявленных недостатков дорожного покрытия, в том числе из-за наличия неочищенной от осадков трассы.

Юрист рекомендует водителям снять на видео автомобиль после аварии и все вокруг, чтобы было отчетливо видно, что дорога заснеженная.

При этом он заметил, что акт выявленных недостатков, который составляют сотрудники Госавтоинспекции, является весомым доказательством вины владельца дороги, который не привел ее в нормативное состояние, что и стало причиной ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей.

Источник:  «Газета. Ru»
