Что взять вместо Ларгуса: 6 бюджетных семейных иномарок (включая Тойоту!)

Названы лучшие 7-местные авто с пробегом до 200 000 км и не дороже 1,5 млн рублей

Семиместный минивэн

Возраст: не более 10 лет

не более 10 лет Пробег: 100–150 тысяч км

100–150 тысяч км Цена: до 1,5 млн рублей

Citroen C4 Grand Spacetourer

Длина 4602 мм, клиренс 140 мм, багажник 170/645 л (7/5 мест).

Продавался официально, до 2017 года назывался C4 Grand Picasso. Слово Grand обозначает удлиненную версию (плюс 174 мм к базовой длине) и семь мест. В 1,5 млн рублей укладываются даже машины 5–6 лет.

Бензиновый мотор EP6 1.6 (150 л. с.) крайне неудачный. Зато неплохи дизели: старые и очень живучие DV6 1.6 (115, 120 л. с.) и DW10 2.0 (150 л. с.), а также нового семейства DV5 1.5 (131 л. с.). Все особенности дизелей у них налицо: сажевый фильтр и система EGR засоряются, ТНВД и форсунки страдают от скверного топлива. Ресурс уходит за 300 тысяч, а у 1.6 и за полмиллиона километров.

Сочетаются с очень крепкой механикой либо с гидроавтоматами AT6 (вариация Aisin TF‑70SC), или EAT8 (Aisin TG‑80LS), которые служат под 300 тысяч км.

Кузов недурно противостоит коррозии, подвеска без изъянов, оснащение для «бюджетника» богатое. Вообще Spacetourer очень ладная машина без явных слабых мест.

Вердикт. Лучший выбор коробок передач, можно брать!

Ford Grand C-Max

Длина 4520 мм, клиренс 140 мм, багажник 79/439 л.

Унифицирован с «третьим» Фокусом. С 2012 года продавали официально, причем именно удлиненную версию Grand. В 2015‑м прекратили, но и машин 7–9 лет на вторичке немало. Почти все не дороже 1,5 млн рублей.

Основные исполнения – дизель 1.5 (95, 115 или 120 л. с.) с МКП или роботом. К моторам особых вопросов нет, если не считать хлипкого актуатора турбокомпрессора. Служат 300 тысяч км.

«Фокусовская» механика IB5 нам почти родная. Робот Getrag 6DCT451 с двумя мокрыми сцеплениями после модернизации стал намного лучше – можно рассчитывать на 250 тысяч км. Правда, в ремонте ­дороговат.

Бензиновые турбомоторы 1.5 EcoBoost – слишком рискованный вариант. Могут извести различными поломками: течи, перегревы, пробои прокладки головки блока, разрушения поршневой группы.

Ford Grand C-Max

Как и у Фокуса, сбои электрики и электроники на С–Max часты и разнообразны. Зато подвеска терпелива и защита от коррозии достойная.

Вердикт. Самый маленький багажник.

