Популярный бренд ворвался в лидеры российского авторынка

Бренд Changan вошел в топ-5 марок российского авторынка

На минувшей неделе китайскому бренду Changan удалось совершить рывок: с результатом в 1223 проданных автомобиля он впервые за 2026 год попал в пятёрку самых популярных марок в России.

Причём, как поясняет Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики агентства « Автостат», Changan обошёл прямого конкурента – белорусскую Belgee, реализовавшую за тот же период 1150 машин. Впрочем, до лидеров всё ещё далеко: бессменная четвёрка выглядит так – Lada (6749), Tenet (3526), Haval (2847) и Geely (1488).

У остальных брендов объёмы оказались скромнее – менее тысячи единиц. В десятку лучших попали Toyota, Jetour, Jaecoo и Solaris. Всего же за 20-ю неделю 2026 года (с 11 по 17 мая) в России продали 25 046 новых легковых авто. Это на 3% меньше, чем неделей ранее, зато на 12,4% больше, чем в тот же период прошлого года.