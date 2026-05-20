В России почти закончились новые машины бренда Oting

Машины заканчиваются, но бренд из РФ не уходит: что будет дальше с маркой Oting

Российские дилеры почти полностью распродали внедорожники Paladin и пикапы Palasso, которые реализуются в нашей стране под брендом Oting.

Деталь от другой машины удешевляет ремонт — вот яркий пример

В представительстве марки сообщили «Российской газете», что компания не собирается уходить с рынка и продолжит обновлять модельный ряд. Сейчас линейка бренда состоит из двух моделей.

Paladin представляет собой классический рамный внедорожник на платформе Nissan Terra с двигателем Mitsubishi объемом 2,0 литра и восьмиступенчатым автоматом ZF. Palasso – это пикап-хардтоп с теми же техническими характеристиками.

Стоимость внедорожника стартует с отметки в 3,8 млн рублей без акций и спецпредложений, а пикап стоит от 3,9 млн рублей.

Oting Paladin
Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
20.05.2026 
