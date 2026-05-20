Новый кроссовер Volkswagen дешевле «китайцев» появился на российском рынке

Кроссовер Volkswagen Tharu XR из Китая продается в РФ с ценой от 1,57 млн рублей

На российском рынке появился компактный кроссовер от совместного предприятия SAIC- Volkswagen, который способен составить конкуренцию Tenet T4, Geely Coolray и другим SUV. Речь про модель Volkswagen Tharu XR – на классифайдах её предлагают по цене от 1,57 млн рублей.

Официально машина продаётся только в Китае. Внешне она напоминает уменьшенную версию Tiguan последнего поколения, а конструкция базируется на модульной платформе MQB A0 от концерна VAG. Габариты следующие: длина – 4355 мм, ширина – 1762 мм, высота – 1605 мм, колёсная база – 2651 мм.

Volkswagen Tharu XR

Самый доступный вариант за 1 570 000 рублей предлагает компания из Владивостока. В комплектации Sharp у кроссовера имеются: мульти-руль с пластмассовым ободом, кондиционер, сенсорная мультимедийка, камера с парктрониками, цифровая приборка, электрорегулировка зеркал и стеклоподъёмники на всех дверях плюс литые диски.

Конкуренты Tharu XR заметно дороже. К примеру, возвращающийся Geely Coolray стартует с отметки 2 889 990 рублей, Belgee X50+ в новинку обойдётся минимум в 2 319 000 рублей, а за Changan CS35 Max покупателям придётся выложить от 2 599 900 рублей.

Интерьер Volkswagen Tharu XR

Цены на модель разнятся в зависимости от города. За 1 740 000 её заказывают в Санкт-Петербурге, за 1 790 000 – в Челябинске и Новосибирске, в Симферополе – 1 850 000, в Ижевске – 1 900 000, а в Уфе – 1 950 000 рублей.

Купить новый Tharu XR под заказ можно в Благовещенске, Самаре, Москве, Кемерово, Тюмени, Красноярске, Воронеже, Омске, Перми, Казани, Екатеринбурге, Рязани, Мурманске, Твери, Ростове-на-Дону, Волгограде и многих других населённых пунктах.

Варианты из наличия обойдутся дороже. В Ярославле ценник достигает 2 450 000 рублей, в Омске и Набережных Челнах – от 2 650 000, в Новосибирске и Ростове-на-Дону – 2 700 000, в Туле – 2 730 000, в Курске и Москве – 2 850 000. Самая высокая цена в Воронеже – не менее 3 049 000 рублей.

Под капотом у Tharu XR стоит 1,5-литровый мотор – всё зависит от комплектации. Бюджетные версии оснащены 110-сильным «атмосферником» с шестиступенчатым классическим автоматом, а более дорогие получили 160-сильный турбомотор с семиступенчатым роботом DSG.