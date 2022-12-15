«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем) — журнал За рулем

«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем)

Ford Focus второго поколения у нас был сверхпопулярным - в том числе благодаря надежности. С машиной следующего поколения, а таких полным-полно на вторичке, детально разобрался эксперт «За рулем».

Что с чем и что за чем

Мировой дебют модели состоялся в начале 2010 года. А для нашего рынка Ford Focus III собирали на заводе под Санкт-Петербургом — первые машины сошли с конвейера в июле 2011 года.

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Focus III выпускали с передним приводом и в трех вариантах кузова: пятидверный хэтчбек (45% машин), седан (38%) и универсал (17%). Моторы — только поперечные рядные «четверки». Сначала под капотом российских версий были бензиновые агрегаты семейства Duratec объемом 1,6 л (85, 105 и 125 сил) и 2,0 л (150 л.с.), а также двухлитровый турбодизельный Duratorq (140 л.с.).

Со всеми моторами устанавливалась пятиступенчатая «механика» — серии iB5 в паре с бензиновым мотором 1.6 и серии MTX75 у обеих двухлитровых версий. Также для турбодизеля была предусмотрена шестиступенчатая роботизированная коробка Getrag 6DCT450 с двумя мокрыми сцеплениями, тогда как бензиновым полагался «сухой» шестиступенчатый преселектив Getrag 6DCT250. Роботы носили фирменное название PowerShift.

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При рестайлинге 2014 года обновилась вся оптика, решетка радиатора, капот, бамперы и крышка багажника. Был слегка переработан интерьер, появились новые опции. Но главное — претерпела изменения линейка силовых агрегатов. Дизель из нее изъяли, а место двухлитрового бензинового атмосферника занял турбоагрегат серии EcoBoost объемом 1,5 л (150 л.с.), которому полагался классический шестиступенчатый гидроавтомат серии 6F35.

«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем)

Кузов

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  • По прочности лакокрасочного покрытия Focus на среднем уровне. Однако все кузовные детали, кроме крыши, оцинкованы и достаточно стойко сопротивляются коррозии. Сдаваться первыми начинают задние арки.
  • У машин до 2013 года выпуска вода может проникать в багажник через уплотнения клапана вентиляции салона на боковине задней панели кузова.
  • Немногочисленный «хромовый» декор наружной отделки слабо противостоит дорожной химии. Краска поводков стеклоочистителей облезает возле оси складывания через 3–5 лет.
  • Ветровое стекло с обогревом часто трескается при перепаде температур. Сам обогрев через 5–7 лет способен отказать по вине проводки с клеммами.
  • Резиновые уплотнители дверных проемов и капота нередко протирают на них краску до металла. А недостаточно жестко закрепленный задний бампер «дышит» и со временем повреждает ЛКП на кромках по углам крышки багажника — после 2013 года в уязвимых местах стали наклеивать защитную пленку.

«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем)

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  • Блок управления двигателем расположен на внутренней части переднего левого подкрылка и страдает даже при незначительных ДТП. А при деформации подкрылка вода во время моек может попадать на разъемы блока и жгута, вызывая их коррозию.
  • У рестайлинговых Фокусов старше 2015 года вода часто портит линейный разъем проводки к передним парктроникам, противотуманным фарам и звуковому сигналу.
  • Бесключевой доступ отказывает из-за попадания влаги внутрь дверных ручек и выхода из строя датчиков. У седанов жгут проводки багажника на петле крышки переламывается через 5–7 лет — и замок перестает работать.

Салон

Скрипы чаще всего появляются в центральной консоли, воздуховодах передней панели и средней стойке. Пластиковый руль сильно затирается уже к 100 тысячам км. Вместе с ним обычно изнашивается и ручка механической коробки. Кожаная оплетка руля начинает терять фактуру и лосниться через 100–150 тысяч км. В комбинированном салоне недолговечны вставки из кожзаменителя.

«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем)

Электромотор печки через 4–5 лет часто начинает гудеть — ситуацию исправит смазка его подшипников.

У машин первых лет выпуска при течи насоса омывателя ветрового стекла жидкость может по проводке попасть к расположенному в салоне GEM-модулю кузовной электрики и повредить его. Менять насос лучше на модернизированный, с дополнительным уплотнителем со стороны разъема — такие идут с 2013 года.

О двигателях и коробках читайте на следующей странице.

«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем)

Ford Focus второго поколения у нас был сверхпопулярным — в том числе благодаря надежности. С машиной следующего поколения, а таких полным-полно на вторичке, детально разобрался эксперт «За рулем».

«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем) - фото 1377710«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем) — фото 1377709«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем) — фото 1377708«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем) — фото 1377699«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем) — фото 1377706«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем) — фото 1377701«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем) — фото 1377700«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем) — фото 1377704«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем) — фото 1377702«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем) — фото 1377703«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем) — фото 1377707«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем) — фото 1377705«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем)
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За рулем в Дзен
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Отзывы о Ford Focus (3)

Ford 2007 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив — 9,5 литров ...

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