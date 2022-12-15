«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем)

Что с чем и что за чем
Мировой дебют модели состоялся в начале 2010 года. А для нашего рынка Ford Focus III собирали на заводе под Санкт-Петербургом — первые машины сошли с конвейера в июле 2011 года.
Focus III выпускали с передним приводом и в трех вариантах кузова: пятидверный хэтчбек (45% машин), седан (38%) и универсал (17%). Моторы — только поперечные рядные «четверки». Сначала под капотом российских версий были бензиновые агрегаты семейства Duratec объемом 1,6 л (85, 105 и 125 сил) и 2,0 л (150 л.с.), а также двухлитровый турбодизельный Duratorq (140 л.с.).
Со всеми моторами устанавливалась пятиступенчатая «механика» — серии iB5 в паре с бензиновым мотором 1.6 и серии MTX75 у обеих двухлитровых версий. Также для турбодизеля была предусмотрена шестиступенчатая роботизированная коробка Getrag 6DCT450 с двумя мокрыми сцеплениями, тогда как бензиновым полагался «сухой» шестиступенчатый преселектив Getrag 6DCT250. Роботы носили фирменное название PowerShift.
При рестайлинге 2014 года обновилась вся оптика, решетка радиатора, капот, бамперы и крышка багажника. Был слегка переработан интерьер, появились новые опции. Но главное — претерпела изменения линейка силовых агрегатов. Дизель из нее изъяли, а место двухлитрового бензинового атмосферника занял турбоагрегат серии EcoBoost объемом 1,5 л (150 л.с.), которому полагался классический шестиступенчатый гидроавтомат серии 6F35.
Кузов
- По прочности лакокрасочного покрытия Focus на среднем уровне. Однако все кузовные детали, кроме крыши, оцинкованы и достаточно стойко сопротивляются коррозии. Сдаваться первыми начинают задние арки.
- У машин до 2013 года выпуска вода может проникать в багажник через уплотнения клапана вентиляции салона на боковине задней панели кузова.
- Немногочисленный «хромовый» декор наружной отделки слабо противостоит дорожной химии. Краска поводков стеклоочистителей облезает возле оси складывания через 3–5 лет.
- Ветровое стекло с обогревом часто трескается при перепаде температур. Сам обогрев через 5–7 лет способен отказать по вине проводки с клеммами.
- Резиновые уплотнители дверных проемов и капота нередко протирают на них краску до металла. А недостаточно жестко закрепленный задний бампер «дышит» и со временем повреждает ЛКП на кромках по углам крышки багажника — после 2013 года в уязвимых местах стали наклеивать защитную пленку.
- Блок управления двигателем расположен на внутренней части переднего левого подкрылка и страдает даже при незначительных ДТП. А при деформации подкрылка вода во время моек может попадать на разъемы блока и жгута, вызывая их коррозию.
- У рестайлинговых Фокусов старше 2015 года вода часто портит линейный разъем проводки к передним парктроникам, противотуманным фарам и звуковому сигналу.
- Бесключевой доступ отказывает из-за попадания влаги внутрь дверных ручек и выхода из строя датчиков. У седанов жгут проводки багажника на петле крышки переламывается через 5–7 лет — и замок перестает работать.
Салон
Скрипы чаще всего появляются в центральной консоли, воздуховодах передней панели и средней стойке. Пластиковый руль сильно затирается уже к 100 тысячам км. Вместе с ним обычно изнашивается и ручка механической коробки. Кожаная оплетка руля начинает терять фактуру и лосниться через 100–150 тысяч км. В комбинированном салоне недолговечны вставки из кожзаменителя.
Электромотор печки через 4–5 лет часто начинает гудеть — ситуацию исправит смазка его подшипников.
У машин первых лет выпуска при течи насоса омывателя ветрового стекла жидкость может по проводке попасть к расположенному в салоне GEM-модулю кузовной электрики и повредить его. Менять насос лучше на модернизированный, с дополнительным уплотнителем со стороны разъема — такие идут с 2013 года.