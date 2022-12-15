«Третий» Фокус: самая надежная версия (и полный список проблем)

Ford Focus второго поколения у нас был сверхпопулярным - в том числе благодаря надежности. С машиной следующего поколения, а таких полным-полно на вторичке, детально разобрался эксперт «За рулем».

Что с чем и что за чем

Мировой дебют модели состоялся в начале 2010 года. А для нашего рынка Ford Focus III собирали на заводе под Санкт-Петербургом — первые машины сошли с конвейера в июле 2011 года.

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Focus III выпускали с передним приводом и в трех вариантах кузова: пятидверный хэтчбек (45% машин), седан (38%) и универсал (17%). Моторы — только поперечные рядные «четверки». Сначала под капотом российских версий были бензиновые агрегаты семейства Duratec объемом 1,6 л (85, 105 и 125 сил) и 2,0 л (150 л.с.), а также двухлитровый турбодизельный Duratorq (140 л.с.).

Со всеми моторами устанавливалась пятиступенчатая «механика» — серии iB5 в паре с бензиновым мотором 1.6 и серии MTX75 у обеих двухлитровых версий. Также для турбодизеля была предусмотрена шестиступенчатая роботизированная коробка Getrag 6DCT450 с двумя мокрыми сцеплениями, тогда как бензиновым полагался «сухой» шестиступенчатый преселектив Getrag 6DCT250. Роботы носили фирменное название PowerShift.

При рестайлинге 2014 года обновилась вся оптика, решетка радиатора, капот, бамперы и крышка багажника. Был слегка переработан интерьер, появились новые опции. Но главное — претерпела изменения линейка силовых агрегатов. Дизель из нее изъяли, а место двухлитрового бензинового атмосферника занял турбоагрегат серии EcoBoost объемом 1,5 л (150 л.с.), которому полагался классический шестиступенчатый гидроавтомат серии 6F35.

Кузов

По прочности лакокрасочного покрытия Focus на среднем уровне. Однако все кузовные детали, кроме крыши, оцинкованы и достаточно стойко сопротивляются коррозии. Сдаваться первыми начинают задние арки.

Focus на среднем уровне. Однако все кузовные детали, кроме крыши, оцинкованы и достаточно стойко сопротивляются коррозии. Сдаваться первыми начинают задние арки. У машин до 2013 года выпуска вода может проникать в багажник через уплотнения клапана вентиляции салона на боковине задней панели кузова.

через уплотнения клапана вентиляции салона на боковине задней панели кузова. Немногочисленный «хромовый» декор наружной отделки слабо противостоит дорожной химии. Краска поводков стеклоочистителей облезает возле оси складывания через 3–5 лет.

слабо противостоит дорожной химии. Краска поводков стеклоочистителей облезает возле оси складывания через 3–5 лет. Ветровое стекло с обогревом часто трескается при перепаде температур. Сам обогрев через 5–7 лет способен отказать по вине проводки с клеммами.

часто трескается при перепаде температур. Сам обогрев через 5–7 лет способен отказать по вине проводки с клеммами. Резиновые уплотнители дверных проемов и капота нередко протирают на них краску до металла. А недостаточно жестко закрепленный задний бампер «дышит» и со временем повреждает ЛКП на кромках по углам крышки багажника — после 2013 года в уязвимых местах стали наклеивать защитную пленку.

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Блок управления двигателем расположен на внутренней части переднего левого подкрылка и страдает даже при незначительных ДТП. А при деформации подкрылка вода во время моек может попадать на разъемы блока и жгута, вызывая их коррозию.

расположен на внутренней части переднего левого подкрылка и страдает даже при незначительных ДТП. А при деформации подкрылка вода во время моек может попадать на разъемы блока и жгута, вызывая их коррозию. У рестайлинговых Фокусов старше 2015 года вода часто портит линейный разъем проводки к передним парктроникам , противотуманным фарам и звуковому сигналу.

, противотуманным фарам и звуковому сигналу. Бесключевой доступ отказывает из-за попадания влаги внутрь дверных ручек и выхода из строя датчиков. У седанов жгут проводки багажника на петле крышки переламывается через 5–7 лет — и замок перестает работать.

Салон

Скрипы чаще всего появляются в центральной консоли, воздуховодах передней панели и средней стойке. Пластиковый руль сильно затирается уже к 100 тысячам км. Вместе с ним обычно изнашивается и ручка механической коробки. Кожаная оплетка руля начинает терять фактуру и лосниться через 100–150 тысяч км. В комбинированном салоне недолговечны вставки из кожзаменителя.

Электромотор печки через 4–5 лет часто начинает гудеть — ситуацию исправит смазка его подшипников.

У машин первых лет выпуска при течи насоса омывателя ветрового стекла жидкость может по проводке попасть к расположенному в салоне GEM-модулю кузовной электрики и повредить его. Менять насос лучше на модернизированный, с дополнительным уплотнителем со стороны разъема — такие идут с 2013 года.

О двигателях и коробках читайте на следующей странице.