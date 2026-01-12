Семь мест, не дороже 1,5 млн — выбираем надежное авто для всей семьи

Названы плюсы и минусы бюджетных минивэнов и компактвэнов с пробегом

При поиске на вторичке семиместного автомобиля самым очевидным и доступным видится Лада Ларгус. Тем более что изначально это почти иномарка. Однако Ларгус поэтапно и глубоко русифицировали, начиная с 2017 года, когда французские моторы и трансмиссии заменили отечественными. Фактически он давно уже не Dacia Logan в кузове универсал, а именно что Лада.

Ему определенно недостает комфорта, и он не так уж дешев. Новый в комплектации Enjoy (единственной, где есть круиз-контроль) дороже 2 млн рублей, третий ряд сидений – опция. Цена пятилеток в пристойном состоянии уходит за 1,5 млн.

Другой путь – семиместные кроссоверы. Их много разных – глаза разбегаются, но цены граничат с безумием. В частности, за восьмилетние кроссоверы Mazda CX‑9 или Skoda Kodiaq с разумным пробегом (до 200 тысяч км) просят не меньше 2,5 млн рублей. Mitsubishi Outlander дешевле, но с вариатором – а насколько хорош вариатор после 150 тысяч км?

И, наконец, компактвэны. Пожалуй, дают наилучший баланс цены, вместительности и комфорта.

Дефицитные модели

Нас интересует средний размер – машины длиной 4,4–4,7 м. Формально их именуют компактвэнами. У субкомпактных, как правило, не более пяти мест. За редким исключением типа Опеля Зафиры поколения B (до 2014 года), хотя у нас семиместное ее исполнение – редкость. А большие – избыточно большие, располагают чаще всего 8–9 посадочными местами и стоят подчас дороже кроссоверов.

Основная проблема: выбор моделей весьма ограничен. Иностранцы напористо продавали в России только крупные коммерческие вэны, все прочие – без рвения.

Причина – слабый спрос. Поэтому Ford к 2015 году перестал предлагать некогда популярные модели Galaxy, C-Max и S‑Max, а Renault – модели Espace и Scenic. Корейские марки в те годы вообще не поставляли нам минивэны средних размеров.

Спрос – хоть и невеликий, но стабильный – всё равно остался. А потому машины самых разных марок ввозили иными каналами, большей частью с пробегом. Благодаря чему многое из того, что не продавали официально, на вторичке присутствует в заметных количествах. В частности, те же Espace и Scenic середины 2010-х – начала 2020-х весьма у нас распространены.

Тем не менее, изобилия вариантов не наблюдаем, и большинство предложений компактных минивэнов в возрасте до 10 лет сегодня – «правый руль» с японского рынка.

Какой компактвэн-иномарку предпочесть

По понятным причинам левый руль предпочтительнее – при обгонах удобнее и безопаснее, с настройками света всё проще. И машины, некогда проданны у нас официально, лучше, чем ввезенные серыми путями. История более прозрачна, ситуация с запчастями менее напряженная.

Почти все компактвэны созданы на платформах массовых седанов. Совпадает набор агрегатов, иногда и подвески идентичны, что упрощает обслуживание и ремонт. В конечном итоге содержать компактвэн ныне не сложнее и не дороже, чем родственный ему седан.

Концептуальный недостаток семиместных компактвэнов – скромный багажник. У большинства моделей в пределах 100–200 л. Компенсируется вариативностью: сложив или демонтировав третий ряд, получаем 500–600 л.

При выборе учитывать надо всё те же факторы, что и всегда. При пробегах менее 150 тысяч км и возрасте 6–10 лет кузов должен сохраниться неплохо, если его не восстанавливали после аварий кустарными методами. Гораздо важнее надежность и остаточный потенциал двигателя и коробки передач. Нежелательно нарваться на то, что рано и часто ломается или слишком затратно чинить. А у «серых» машин много агрегатов, не попадавших к нам официальными каналами.

Есть, впрочем, еще одна семиместная альтернатива за разумные деньги – китайский кроссовер. Скажем, Chery Tiggo 8. Не всем он по душе, однако резон очень простой: на вторичке стоит примерно как Ларгус – тех же 1,5 млн рублей хватает на пятилетнюю машину с пробегом 100 тысяч км. Тут есть над чем подумать: достойный клиренс, куча электроники, 170 сил. Но у семиместной версии опять-таки вариатор.

Да, кое-где компактвэны вышли из моды – европейцы и американцы к ним сильно охладели. Но вот в Японии и Китае однообъемные кузова всех ­типоразмеров по-прежнему актуальны. И у нас тоже – лишь была бы адекватная цена.

Шесть лучших вариантов семиместных авто моложе 10 лет с пробегом до 200 тыс. км и не дороже 1,5 млн рублей — по этой ссылке.