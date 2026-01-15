Новое в законе: автопилот второго уровня получил водительские права
Правительство России продлило до 2028 года особый правовой режим, разрешающий эксплуатацию предсерийных беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования.
Попутно в документ внесли несколько важных обновлений, обусловленных произошедшим развитием технологии.
Теперь в кабине машин с более продвинутыми системами второго уровня может вообще не быть человека. Такие автопоезда появятся на российских дорогах в 2026 году и за пару лет эксперимента должны накатать около 100 тысяч км. Контролировать их станут исключительно дистанционно.
Для систем первого уровня тоже введена поблажка. Оператору разрешили сидеть не на водительском месте, а справа – в качестве полноценного пассажира. Видимо, это подразумевает, что прогресс автопилота уже не требует частого вмешательства человека, и экстренные ситуации машина отрабатывает сама.
Беспилотные грузовики первого уровня уже несколько лет тестируются на платных магистралях М‑11 Нева, М‑12 Восток и ЦКАД. Причем они перевозят реальные коммерческие грузы.
Обновленная версия документа также расширяет действие особого правового режима на Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. Это связано с тем, что продление магистрали М‑12 до Екатеринбурга позволяет увеличить область применения автономных фур.
- О проблемах, которые задерживают запуск беспилотных такси, рассказано тут.
