Новое в законе: автопилот второго уровня получил водительские права

Полностью беспилотные автопоезда появятся на российских дорогах в 2026 году

Правительство России продлило до 2028 года особый правовой режим, разрешающий эксплуатацию предсерийных беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования.

Некоторые авто будут ездить по дорогам России вообще без участия человека — это правда?

Попутно в документ внесли несколько важных обновлений, обусловленных произошедшим развитием технологии.

Теперь в кабине машин с более продвинутыми системами второго уровня может вообще не быть человека. Такие автопоезда появятся на российских дорогах в 2026 году и за пару лет эксперимента должны накатать около 100 тысяч км. Контролировать их станут исключительно дистанционно.

Для систем первого уровня тоже введена поблажка. Оператору разрешили сидеть не на водительском месте, а справа – в качестве полноценного пассажира. Видимо, это подразумевает, что прогресс автопилота уже не требует частого вмешательства человека, и экстренные ситуации машина отрабатывает сама.

Машины без водителей уже на дорогах — кому и чего опасаться

Беспилотные грузовики первого уровня уже несколько лет тестируются на платных магистралях М‑11 Нева, М‑12 Восток и ЦКАД.Причем они перевозят реальные коммерческие грузы.

Обновленная версия документа также расширяет действие особого правового режима на Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. Это связано с тем, что продление магистрали М‑12 до Екатеринбурга позволяет увеличить область применения ­автономных фур.

15.01.2026 
