Новое в законе: автопилот второго уровня получил водительские права

Полностью беспилотные автопоезда появятся на российских дорогах в 2026 году

Правительство России продлило до 2028 года особый правовой режим, разрешающий эксплуатацию предсерийных беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования.

Попутно в документ внесли несколько важных обновлений, обусловленных произошедшим развитием технологии.

Теперь в кабине машин с более продвинутыми системами второго уровня может вообще не быть человека. Такие автопоезда появятся на российских дорогах в 2026 году и за пару лет эксперимента должны накатать около 100 тысяч км. Контролировать их станут исключительно дистанционно.

Для систем первого уровня тоже введена поблажка. Оператору разрешили сидеть не на водительском месте, а справа – в качестве полноценного пассажира. Видимо, это подразумевает, что прогресс автопилота уже не требует частого вмешательства человека, и экстренные ситуации машина отрабатывает сама.

Беспилотные грузовики первого уровня уже несколько лет тестируются на платных магистралях М‑11 Нева, М‑12 Восток и ЦКАД. Причем они перевозят реальные коммерческие грузы.

Обновленная версия документа также расширяет действие особого правового режима на Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. Это связано с тем, что продление магистрали М‑12 до Екатеринбурга позволяет увеличить область применения ­автономных фур.

