Когда по дорогам России поедут автомобили без водителей — названа дата

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для беспилотных грузовиков продлен в РФ до 2028 года

В 2026 году на российских дорогах ожидается появление транспортных средств, управление которыми будет доверено целиком автоматике – без присутствия человека в салоне. Когда же испытания закончатся и мы сможем проехаться хотя бы на роботакси? И сколько это может стоить?

Опыты с беспилотными автомобилями

Яндекс начал развивать направление беспилотного такси в далеком 2017 году. Испытания шли достаточно уверенно, несколько лет назад было объявлено о запуске беспилотного такси в московском районе Ясенево. Формально тестирование было доступно ограниченному количеству людей по предварительной записи, но, вероятно, оно так и не было запущено, а сейчас и страницы записи не существует.

Это означает, что пока в королевстве российских беспилотных автомобилей не всё идет гладко. Более перспективными оказались даже не роботакси, на которые возлагались большие надежды, а робогрузовики, которые ездят по бессветофорным трассам М-11 и М-12, нарабатывая опыт и наматывая километры. За время эксперимента было перевезено 20 тысяч тонн грузов, а сейчас в эксплуатации находится 93 автономных грузовика.

А как у них?

Пока российские технологии дошлифовываются, в двух странах успешно запустили движение робогрузовиков в коммерческом режиме – по обычным дорогам. Это США и Китай, причем китайцы – лидеры этого направления. Всего на середину 2025 года в мире было 3832 автономных тяжелых грузовика, из них 2090 в Китае, то есть 55% мирового парка таких машин. Грузовики с системой автономного вождения в Китае суммарно проходят более 1 млн км в день, а только одна компания уже прошла 400 млн км пробега коммерческих рейсов. То есть роботизированные грузовики уже стали частью системы магистральной логистики в Китае.

Это дешевле!

Почему эти технологии пользуются спросом? Ответ простой – они дешевле. Перевозка груза роботом экономнее в среднем на 15%. А в определенных сегментах (например, рефрижераторы или ночные поездки) перевозки по Китаю на робофурах дешевле на 40%! В США перевозки на роботизированных грузовиках тоже дешевле, но не намного: всего на 5%.

Роботакси

Аналогично с роботизированными такси в Китае – цены значительно ниже, чем при поездках с водителем. Например, в сервисе Baidu Apollo Go роботакси дешевле в среднем на 30%, но по акции можно уехать со скидкой до 80% относительно цены обычных такси. Неудивительно, что жители китайских городов стараются в первую очередь вызывать такси без водителя. Кстати, и в ДТП такие машины попадают реже, чем обычные таксисты, что тоже имеет большое значение для пассажиров.

А вот в США роботизированное такси – премиальный сервис. Поездка в сервисе Waymo стоит дороже, чем в обычном такси, на 20–40%, в зависимости от времени суток и продолжительности поездки. Сервис позиционируется как «премиальный high tech», а компании стараются компенсировать высокие издержки на разработку таких технологий. Но, несмотря на такую разницу в цене, желающих проехаться в диковинной машине без водителя хоть отбавляй.

Кому заплатим

Из этого можно сделать простой вывод, что машины без водителя уже скоро будут возить грузы и пассажиров и на российских дорогах. Технология существует и успешно работает. Из реального опыта Китая следует, что такие перевозки будут дешевле. Вопрос для нас лишь в том, чьи это будут технологии.

Если нам придется заимствовать чужие разработки, то только лицензионные платежи могут съесть разницу в стоимости поездки. А заработная плата водителя будет уходить не водителю, который потеряет работу, а чужому разработчику в другую страну. Смысл такой роботизации ­неясен, поэтому надежда – на то, что испытания российских технологий в 2028 году завершатся успешно.

