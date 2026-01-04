Такси S-класса лишится водителя. В отдельно взятом городе

Mercedes-Benz запускает в Абу-Даби беспилотное такси S-класса

Немецкий автогигант начинает новую эру мобильности: компания анонсировала запуск роботакси высочайшего, 4-го уровня автономности, созданного на базе флагмана Mercedes-Benz S-класса.

Первым городом, где появятся эти инновационные автомобили, станет Абу-Даби.

Проект реализуется совместно с технологической компанией Momenta, а локальным оператором выступит компания Lumo. Как отмечают в Mercedes, старт в Абу-Даби – это только начало. После отработки технологии сервис планируется вывести на другие рынки.

Хотя полные технические характеристики держатся в секрете, опубликованные изображения демонстрируют основной элемент – лидарный датчик на крыше, дополненный комплексом камер и сенсоров.

Этот проект является частью широкой программы Mercedes по развитию автономности 4-го уровня, которая включает как коммерческие инициативы, так и разработки для частных клиентов.

Ранее стало известно о S-классе 4-го уровня, создаваемом с использованием технологий Nvidia. Теперь компания подтвердила, что параллельно исследует возможности для роботакси на той же платформе. Такой подход позволит в будущем охватить как сферу общественного транспорта, так и предложить частным владельцам автомобиль, способный двигаться полностью без водителя.

