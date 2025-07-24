Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
24 июля
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
Собянин: новый путепровод разгрузит Варшавское,...
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
24 июля
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
Яндекс добавил в свои сервисы функцию расчета...
ГАЗ 13 Чайка
24 июля
Редкая Чайка почти без пробега с автоматом появилась в продаже
В Москве продают ГАЗ-13 Чайка 1986 года за 8...

Сколько беспилотных фур уже ездит по трассам России? Цифры удивят

Виталий Савельев: на М-11, М-12 и ЦКАДе станет больше грузовиков-беспилотников

Проект по использованию беспилотных грузовиков на федеральных трассах развивается успешно, отмечают в правительстве.

Рекомендуем
Машины без водителей уже на дорогах — кому и чего опасаться

К настоящему моменту на трассах М-11 «Нева» (Санкт-Петербург – Москва), М-12 «Восток» (Москва – Казань), а также на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) используется несколько десятков беспилотных магистральных тягачей, выполняющих регулярные рейсы, сообщил вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев.

«У нас сегодня на трассе М-11 "Нева", а также на ЦКАДе и на М-12 "Восток", уже работают 80 беспилотников – автомобилей группы "Автотех", "Яндекса" и КАМАЗа», – рассказал вице-премьер.
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Савельев назвал беспилотные технологии очень важным направлением и заверил, что в правительстве намерены «продолжать развитие и обсуждать возможности расширения использования автомобилей КАМАЗ в этом проекте».

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Напомним, помимо КАМАЗа беспилотными магистральными тягачами в 2025 году занялась российская компания Navio, планирующая устанавливать беспилотное ПО на китайские грузовики Sitrak. Что касается автономных грузовиков КАМАЗ Маяк, они являются частью федеральной программы «Беспилотные логистические коридоры», среди участников которой значатся «Яндекс», «КАМАЗ», «СберАвтоТех» и АО «Национальный перевозчик».

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Количество просмотров 9
24.07.2025 
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0