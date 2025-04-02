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На дорогах России появятся китайские беспилотные фуры

Sinotruk совместно с компанией Navio работает над грузовым беспилотником

У беспилотных тягачей КАМАЗ, что курсируют по М-11, в скором времени может появиться конкурент. Российская компания Navio объявила о начале сотрудничества с китайским грузовым гигантом Sinotruk. Итогом этого сотрудничества должен стать запуск серийного производства новой модификации тягача Sitrak, подготовленного к интеграции технологии автономного вождения.

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То есть с конвейера будет сходить почти обычная машина, но оснащенная всем необходимым аппаратным обеспечением, а после закачки софта от Navio грузовик будет беспилотным. Серийный выпуск позволит снизить себестоимость, выдержать стандарты, обеспечить качество и объемы. Кстати, применение беспилотных грузовиков в РФ в скором времени планируют масштабировать на трассы М-12, М-4 и А-113 ЦКАД – и в Navio отлично понимают, что это их шанс.

«Мы уверены, что в обозримом будущем спрос на грузоперевозки автономным транспортом будет только расти, все больше магистралей будут становиться доступными для его эксплуатации. К этому моменту мы должны быть готовы масштабировать парк автономных тягачей в соответствии с потребностями рынка», – сообщил директор Navio Владимир Буевич.

Оборудование тягачей Sitrak будет проверяться специалистами Navio, а до выпуска машин на дороги общего пользования компании совместно проведут полноценный цикл разработки и серию испытаний в несколько этапов.

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В российском офисе Sinotruk считают, что автономный коммерческий автотранспорт – важнейший шаг на пути повышения рентабельности грузоперевозок в России. Компания готова по максимуму вкладываться в проект, предоставив производственные мощности и инженерные компетенции. К слову, по данным «Автостата», бренд Sitrak стал лидером продаж тяжелых грузовиков в России за 2024 год.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
02.04.2025 
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