#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
7 января
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
Против Toyota подан коллективный иск из-за...
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
7 января
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
Michelin на CES 2026 представит шины с ИИ,...
Интерьер Dongfeng Mage 2026
7 января
Стартовали продажи мощного добротного кроссовера дешевле 1,5 млн рублей
Dongfeng Motor запустил продажи кроссовера Mage...

Некоторые авто будут ездить по дорогам России вообще без участия человека — это правда?

Эксперт «За рулем» рассказал о перспективах развития автономных автомобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

Не раз видел беспилотные грузовики, но в кабине всегда был человек. Есть ли шанс, что они станут полностью автономными?

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Ездить по стандартному маршруту без участия человека они способны уже сейчас, но законы обязывали испытателя присутствовать на борту – хотя бы на пассажирском месте. С 2026 года разрешили и полностью автономный режим «при удаленной маршрутизации».

Это могло состояться и раньше, но в ходе испытаний появлялись более жесткие требования к высокоавтоматизированным транспортным средствам. Например, ввели понятие «маневр минимального риска»: в случае критических неполадок электронных систем машина должна суметь безопасно остановиться вне зависимости от характера неполадок и с учетом того, что сзади может двигаться другое транспортное средство.

Рекомендуем
Тягач без водителя самостоятельно добрался из Петербурга в Казань: подробности

Несомненно, этому ее тоже обучат. А вот выставит ли она знак аварийной остановки, как того требуют ПДД? Пока в кабине есть человек – без проблем.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О проблемах, которые задерживают запуск беспилотных такси, рассказано тут.
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Зиновьев Сергей
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 130
07.01.2026 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0