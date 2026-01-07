Некоторые авто будут ездить по дорогам России вообще без участия человека — это правда?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Не раз видел беспилотные грузовики, но в кабине всегда был человек. Есть ли шанс, что они станут полностью автономными?
Ответ эксперта
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Ездить по стандартному маршруту без участия человека они способны уже сейчас, но законы обязывали испытателя присутствовать на борту – хотя бы на пассажирском месте. С 2026 года разрешили и полностью автономный режим «при удаленной маршрутизации».
Это могло состояться и раньше, но в ходе испытаний появлялись более жесткие требования к высокоавтоматизированным транспортным средствам. Например, ввели понятие «маневр минимального риска»: в случае критических неполадок электронных систем машина должна суметь безопасно остановиться вне зависимости от характера неполадок и с учетом того, что сзади может двигаться другое транспортное средство.
Несомненно, этому ее тоже обучат. А вот выставит ли она знак аварийной остановки, как того требуют ПДД? Пока в кабине есть человек – без проблем.
