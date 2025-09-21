Тягач без водителя самостоятельно добрался из Петербурга в Казань: подробности

Беспилотный тягач с системой автономного вождения Navio совершил первую поездку

Беспилотный грузовик впервые совершил поездку из Петербурга в Казань.

По платным трассам М‑11 Нева, М‑12 Восток и ЦКАД на пути между двумя городами нет ни одного светофора на протяжении почти 1600 км. Систему автономного вождения разработал российский стартап Navio. Оборудование установлено на китайском тягаче Sitrak.

Весь путь занял у автопоезда 24 часа. Рапортуя о его преимуществах, разработчики заявили, что обычный дальнобойщик потратит на дорогу почти в 2,5 раза больше времени – 58 часов. Но это при условии строгого соблюдения режима труда и отдыха.

Вид из кабины беспилотного тягача Sitrak.

На протяжении всего рейса на месте водителя сидел оператор, контролирующий поведение машины. Ему также необходим отдых, без которого беспилотник нельзя назвать безопасным.

С 2023 года беспилотные фуры ездят по трассе М‑11. В этом году их запустили на ЦКАД, а в следующем эксперимент распространят и на М‑12.

