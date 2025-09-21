Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗ‑24-10
21 сентября
Этот необычный обогрев реализовали на советском авто еще в 1985-м
«За рулем» рассказал об особенностях...
Просто пушка: в РФ начались продажи одного из самых крутых BMW
21 сентября
Просто пушка: в РФ начались продажи одного из самых крутых BMW
«Автодом» начал продавать премиальный...
Серийный ГАЗ-М72 внешне отличали шильдики на боковинах капота, щитки на задних арках и, конечно, осанка.
21 сентября
Советский предок кроссовера: американцы в восторге от забытого полноприводного ГАЗ М-72
ГАЗ М-72 сочетал комфорт седана и возможности...

Тягач без водителя самостоятельно добрался из Петербурга в Казань: подробности

Беспилотный тягач с системой автономного вождения Navio совершил первую поездку

Беспилотный грузовик впервые совершил поездку из Петербурга в Казань.

Рекомендуем
Машины без водителей уже на дорогах — кому и чего опасаться

По платным трассам М11 Нева, М12 Восток и ЦКАД на пути между двумя городами нет ни одного светофора на протяжении почти 1600 км. Систему автономного вождения разработал российский стартап Navio. Оборудование установлено на китайском тягаче Sitrak.

Весь путь занял у автопоезда 24 часа. Рапортуя о его преимуществах, разработчики заявили, что обычный дальнобойщик потратит на дорогу почти в 2,5 раза больше времени – 58 часов. Но это при условии строгого соблюдения режима труда и отдыха.

Вид из кабины беспилотного тягача Sitrak.
Вид из кабины беспилотного тягача Sitrak.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Когда водителям придется делить дорогу с роботами?

На протяжении всего рейса на месте водителя сидел оператор, контролирующий поведение машины. Ему также необходим отдых, без которого беспилотник нельзя назвать безопасным.

С 2023 года беспилотные фуры ездят по трассе М11. В этом году их запустили на ЦКАД, а в следующем эксперимент распространят и на М12.

  • О перспективах беспилотных такси на российских дорогах рассказано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в
Милешкин Кирилл
Фото:Navio
Количество просмотров 12
21.09.2025 
Фото:Navio
Поделиться:
Оцените материал:
0