За это нарушение ПДД может прилететь обидный штраф

Глава ГАИ напомнил автомобилистам о пунктах 19.4 и 19.5 ПДД РФ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Пришел штраф с камеры за якобы не включенные днем фары, хотя габариты были включены, это видно на снимке. Законно ли это?

Станислав Иващенко

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с пунктом 19.5 ПДД РФ в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах (кроме велосипедов) с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Пункт 19.4 позволяет в указанной ситуации вместо ближнего света фар также использовать противотуманные фары.

Ответственность за невыполнение данного требования предусмотрена статьей 12.20 КоАП РФ. Современные комплексы автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения позволяют администрировать такие правонарушения.

Таким образом, исходя из вашего описания, законность привлечения вас к ответственности сомнений не вызывает.

