За это нарушение ПДД может прилететь обидный штраф
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Пришел штраф с камеры за якобы не включенные днем фары, хотя габариты были включены, это видно на снимке. Законно ли это?
Станислав Иващенко
|
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– В соответствии с пунктом 19.5 ПДД РФ в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах (кроме велосипедов) с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Пункт 19.4 позволяет в указанной ситуации вместо ближнего света фар также использовать противотуманные фары.
Ответственность за невыполнение данного требования предусмотрена статьей 12.20 КоАП РФ. Современные комплексы автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения позволяют администрировать такие правонарушения.
Таким образом, исходя из вашего описания, законность привлечения вас к ответственности сомнений не вызывает.
- О том, куда жаловаться на некорректную работу камеры ГАИ, рассказано здесь.
- «За рулем» можно читать и в MAX