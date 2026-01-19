#
>
Сотрудник ГАИ неправомерно штрафует на выезде из двора: куда жаловаться?

Глава ГАИ напомнил правила установки дорожных знаков

Вопрос от читателя «За рулем»:

Выезд из двора на дорогу с односторонним движением (направление – налево), однако знака нет. Рядом дежурят гаишники и ловят тех, кто нарушает. Почему бы не поставить знак, и тогда нарушителей не будет?

ТимошенкоС.И., г. Санкт-Петербург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В описанной вами ситуации, по всей видимости, имеет место нарушение обязательных требований, содержащихся в национальным стандарте ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». В соответствии с ним знак 5.7.1 и 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением» устанавливают перед всеми боковыми выездами на участок дороги или проезжую часть, обозначенный (ую) знаком 5.5.

Обратитесь в орган местного самоуправления для устранения данного нарушения. Можно также направить соответствующую информацию в Госавтоинспекцию для принятия мер надзорного реагирования.

  • О том, кто отвечает за установку дорожных знаков на улицах, рассказано здесь.
«За рулем»
Фото:URA.RU/TASS и «За рулем»
19.01.2026 
Фото:URA.RU/TASS и «За рулем»
