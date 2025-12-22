Новые дорожные знаки с 1 января – что изменится для водителей
Росстандарт утвердил пакет поправок в ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения». Обязательными они станут с 1 января.
Основное новшество – несколько новых разновидностей дорожных знаков, указателей и табличек дополнительной информации. Как, опять?!
Что изменится
Похоже, знаки и разметку постигла та же участь, что и Правила дорожного движения: их принялись модифицировать чуть ли не ежегодно.
Так, в 2017 году набор дорожных знаков пополнился семью десятками инноваций. Среди них мы тогда насчитали только пяток полезных. Остальные просто дублируют и уточняют ранее действовавшие знаки. Например, шесть разных вариантов, обозначающих парковку.
В ГОСТ 2019 года, они, кстати, не вошли. Но с 2020 года в нем состоят знаки «Зона с ограничением экологического класса» – ни один такой пока нигде не установлен. Полезнейшая вещь!
В XX веке всю необходимую информацию доносили минимумом изобразительных средств. И вроде получалось. Затем всё пошло вразнос: для каждого частного случая – отдельный знак и/или пояснительная табличка. Так у знака 5.15.2 «Направление движения по полосам» однажды появилось пятнадцать вариаций. К настоящему времени их сократили до пяти.
Цена изменений
При появлении новых объектов на дорогах (велосипедные дорожки, полосы общественного транспорта) дополнительные варианты разметки и новые знаки – необходимость. Но к чему объединять знак «Парковка» и табличку «Способ постановки на стоянку» в единое целое? Они прекрасно работают и в прежнем сочетании двух элементов.
Один из самых активных инициаторов знаковых и разметочных нововведений – московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Новый пакет готовили при его участии. А потребовался он, как выяснилось, для того, чтобы избавить столицу от 55 тысяч излишних знаков. И сэкономить, и сделать город более комфортным.
Около каждого «лежачего полицейского» демонтировать и выкинуть знаки «Рекомендуемая скорость» и «Искусственная неровность», а вместо них установить один объединенный? Минувшим летом столичные власти проводили тендер: искали поставщика 1,45 млн знаков на сумму 8,8 млрд рублей. Всего в городе, как утверждается, около 900 тысяч дорожных знаков.
КТО ДЕЛАЕТ ЗНАКИ?
Производством дорожных знаков занимаются десятки предприятий. В одной Москве таких четыре. Заказы исходят от местных властей, дорожно-строительных и эксплуатационных организаций, а распределяются заказы на тендерной основе.
На момент подготовки материала было свыше 31 тысячи открытых тендеров на изготовление и поставку различных знаков, указателей и оснащения для их установки.
Новое вместо привычного
В психологии есть термин novelty seeking – стремление к новизне. Это одна из личностных черт, в которой сочетаются трудности с поддержанием постоянства, поисковое возбуждение, импульсивность, экстравагантность и отсутствие упорядоченности.
Возможно, наличием именно этой черты мы обязаны происходящему в сфере ПДД: непрерывный поток улучшений, дополнений, пояснений и уточнений, зачастую избыточных. Иногда стимулированных финансовыми соображениями (знаки уменьшенного размера дешевле стоят).
Стимул же, наверное, должен быть один – донести информацию для водителей в предельно простой и внятной форме. А слишком частые перемены этому не способствуют.
