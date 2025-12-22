Новые дорожные знаки с 1 января – что изменится для водителей

С января 2026-го вступят в силу поправки к ГОСТу об организации движения

Росстандарт утвердил пакет поправок в ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения». Обязательными они станут с 1 января.

Основное новшество – несколько новых разновидностей дорожных знаков, указателей и табличек дополнительной информации. Как, опять?!

Что изменится

Похоже, знаки и разметку постигла та же участь, что и Правила дорожного движения: их принялись модифицировать чуть ли не ежегодно.

Так, в 2017 году набор дорожных знаков пополнился семью десятками инноваций. Среди них мы тогда насчитали только пяток полезных. Остальные просто дублируют и уточняют ранее действовавшие знаки. Например, шесть разных вариантов, обозначающих парковку.

В ГОСТ 2019 года, они, кстати, не вошли. Но с 2020 года в нем состоят знаки «Зона с ограничением экологического класса» – ни один такой пока нигде не установлен. Полезнейшая вещь!

Такой набор в 2022 году появился в Долгопрудном возле физтехлицея.

В XX веке всю необходимую информацию доносили минимумом изобразительных средств. И вроде получалось. Затем всё пошло вразнос: для каждого частного случая – отдельный знак и/или пояснительная табличка. Так у знака 5.15.2 «Направление движения по полосам» однажды появилось пятнадцать вариаций. К настоящему времени их сократили до пяти.

Цена изменений

При появлении новых объектов на дорогах (велосипедные дорожки, полосы общественного транспорта) дополнительные варианты разметки и новые знаки – необходимость. Но к чему объединять знак «Парковка» и табличку «Способ постановки на стоянку» в единое целое? Они прекрасно работают и в прежнем сочетании двух элементов.

Рекомендация или требование снизить скорость перед «лежаком» избыточна сама по себе – снизят волей-неволей. Вполне достаточно знака «Искусственная неровность». А их у нас и без того два: предупреждающий 1.17 и предписывающий 5.20.

Один из самых активных инициаторов знаковых и разметочных нововведений – московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Новый пакет готовили при его участии. А потребовался он, как выяснилось, для того, чтобы избавить столицу от 55 тысяч излишних знаков. И сэкономить, и сделать город более комфортным.

Около каждого «лежачего полицейского» демонтировать и выкинуть знаки «Рекомендуемая скорость» и «Искусственная неровность», а вместо них установить один объединенный? Минувшим летом столичные власти проводили тендер: искали поставщика 1,45 млн знаков на сумму 8,8 млрд рублей. Всего в городе, как утверждается, около 900 тысяч дорожных знаков.

КТО ДЕЛАЕТ ЗНАКИ? Производством дорожных знаков занимаются десятки предприятий. В одной Москве таких четыре. Заказы исходят от местных властей, дорожно-строительных и эксплуатационных организаций, а распределяются заказы на тендерной основе. На момент подготовки материала было свыше 31 тысячи открытых тендеров на изготовление и поставку различных знаков, указателей и оснащения для их установки.

Новое вместо привычного

В психологии есть термин novelty seeking – стремление к новизне. Это одна из личностных черт, в которой сочетаются трудности с поддержанием постоянства, поисковое возбуждение, импульсивность, экстравагантность и отсутствие упорядоченности.

Возможно, наличием именно этой черты мы обязаны происходящему в сфере ПДД: непрерывный поток улучшений, дополнений, пояснений и уточнений, зачастую избыточных. Иногда стимулированных финансовыми соображениями (знаки уменьшенного размера дешевле стоят).

Стимул же, наверное, должен быть один – донести информацию для водителей в предельно простой и внятной форме. А слишком частые перемены этому не способствуют.

Как не попасться в ловушки знаков и разметки, рассказано тут.