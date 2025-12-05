Врут про погоду, рассылают несправедливые штрафы... — зачем нужны такие знаки?

Петр Шкуматов назвал 5 проблем электронных дорожных знаков

Динамические табло, красные кресты над полосами, реверсивные полосы и переменные скоростные лимиты используются все чаще и на российских, и на зарубежных трассах.

Их задача – реагировать на заторы, погодные катаклизмы и аварии, мгновенно меняя правила для водителей. Система обещает сделать дороги безопаснее, потоки быстрее, а жизнь проще. Но так ли это? И почему водители по всему миру всё чаще воспринимают новые знаки не как заботу о себе, а как дополнительный риск получить «письмо счастья»?

Для чего придумали динамические дорожные знаки

Идея электронных дорожных знаков появилась из самых благих побуждений: дать возможность управлять трафиком в реальном времени – во имя безопасности.

Предполагается, что очень внимательные диспетчеры в режиме онлайн отслеживают каждый дюйм дороги и регулируют движение. Сейчас за этим присматривает также электронный диспетчер – искусственный интеллект. А дисплеи над дорогой показывают только актуальные ограничения скорости, открывают или закрывают полосы строго по делу, предупреждают о пробках и гололеде.

За границей такие системы давно внедрены на автобанах Германии, английских «smart motorways», нидерландских автомагистралях, на некоторых дорогах в США и Австралии.

В России такие решения тоже постепенно появляются, наверняка вы видели автоматизированные табло, в том числе, на федеральных платных трассах. Новые правила и стандарты принимаются буквально на глазах: в 2024 году в законодательство внесены поправки, обязывающие дорожников и операторов камер работать синхронно.

Что не так с динамическими дорожными знаками

Но все это – в теории. На практике новый порядок породил массу нюансов, нестыковок и конфликтных ситуаций, в которых страдают обычные водители. Ведь динамические знаки хороши ровно до тех пор, пока система работает как задумано – четко, слаженно и честно. Но где тонко, там и рвется.

Первая проблема: скорость смены индикации

Если лимит меняется слишком часто, водитель физически не может среагировать. Представьте: едете по магистрали, видите разрешенные 110, и вдруг на табло появляется 70. Система фиксирует превышение, а водитель еще даже не успел снять ногу с газа.

Вторая проблема: рассинхронизация между знаками и камерами

Камера может быть не интегрирована с табло и продолжать фиксировать «старый» лимит, даже если на знаке уже другое, более высокое значение. Такие «сбои» обжаловать почти невозможно.

Третья проблема: отсутствие прозрачности и доказательств

Когда дело доходит до суда, водителю бывает сложно доказать, что знак в момент нарушения был видим и читабелен.

Четвертая проблема: чрезмерная автоматизация

Алгоритмы иногда снижают скоростной лимит без реальных причин. Сбой датчика – и тысячи водителей получают штрафы «за гололед, которого не было». В Германии и Великобритании уже были случаи, когда такие штрафы отменяли пачками, но для этого потребовались ­долгие судебные разбирательства.

Пятая проблема: динамическое регулирование скорости ни в одной из вышеперечисленных стран не привело к снижению аварийности

Единственный реальный положительный результат – предупреждения о тумане впереди (за которые не штрафуют) снизило аварийность на автобанах Германии на 30%. Явный эффект от такой схемы – резкое и кратное увеличение числа штрафов. На это обращают внимание все исследователи этой темы.

Кто ответит

Без решения этих проблем вводить у нас штрафы за нарушение требований динамического электронного знака нельзя.

И еще. Кто, как и почему будет регулировать динамические ограничения скорости? Личный опыт: пару месяцев назад я ехал по трассе М‑12 от Екатеринбурга до Москвы. И на всём протяжении сухой отличной платной автомагистрали на табло висело предупреждение «мокрая дорога» и ограничение «90».

Хорошо хоть пока за это не штрафуют водителей, а то ведь скоро придется за приличную сумму ползти по прекрасной сухой скоростной дороге только потому, что диспетчер после окончания дождя что-то там забыл переключить. Или намеренно не переключил.

