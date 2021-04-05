Водителей притормозят динамические дорожные знаки

Водителей заставят снижать скорость при помощи знаков с меняющимся изображением. Мнения по поводу пользы от нововведения разделились.

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В России появилась и проходит тестирование технология, включающая динамические дорожные знаки и необычную схему комплексов фиксации. Это должно стимулировать водителей снижать скорость в сложных дорожных условиях. Сейчас на некоторых дорогах установлены стационарные дорожные знаки, которые сопровождают таблички с изображением грозовых туч. Так, на дорогах с допустимой скоростью 90 км/ч могут стоять знаки, рекомендующие в сильный дождь ехать не быстрее 70 км/ч, наказания за превышение указанной скорости не предусмотрено.

В компании «Технологии распознавания» (специализируется на разработке дорожных камер и программного обеспечения) предложили совместить электронные дорожные знаки переменной информации «Ограничение максимальной скорости» и автоматического контроля за соблюдением их требований при помощи камер, сообщает Autonews.ru. На этих знаках информация будет меняться в зависимости от погоды.

При хорошей погоде они могут разрешать движение 110 км/ч, при ухудшении видимости информируют водителей о снижении скорости. И это снижение станет уже обязательным, поскольку работают они не самостоятельно, а в связке с дорожными камерами. Камер к одному знаку будет привязано несколько: две — контроля момента подъезда автомобиля к арке с информационным табло. Как только автомобиль попадет в их зону контроля, произойдет фиксация: устройство сфотографирует машину и замерит ее скорость, причем на камеру обязательно должны попасть знак переменной информации, изображение автомобиля и его госномер. Это в дальнейшем исключит спорные ситуации и продемонстрирует, что водитель знак видел.

Если после рамки автомобилист проедет быстрее положенного ограничения, еще одна камера, которая будет стоять примерно в 30–50 метрах от рамки, это зафиксирует. Штрафы с необходимой доказательной базой будут формироваться с использованием этих фотовидеоматериалов.

Допускается использовать знаки со световой индикацией, а также с обозначениями надписей и символов в матричной форме.

Эксперты, в целом, идею поддержали, но отметили, что если допускается резкое снижение скорости, например, рекомендации при обычной скорости на участке в 90 км/ч в сильный дождь ехать не быстрее 70 км/ч, расстояние между знаком переменной информации и камерой должно быть таким, чтобы водителям хватило времени плавно замедлить движение.

Единственное, радар-детекторы с базой данных по ограничениям скорости и сервис «Яндекс.Навигатор» вряд ли смогут оперативно обновлять данные. И водителю придется ориентироваться не только на информацию в смартфоне, но и обращать внимание на знаки, иначе штраф неизбежен.

Впрочем, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» и координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов идею не поддержал и считает, что нововведение — это просто «эволюция фотоловушек». Водители и сами знают, что в непогоду следует снижать скорость, а если на МКАДе вдруг будет установка 70 км/ч, потом 100 км/ч, потом 60 км/ч, это принесет просто миллиарды штрафов.

Согласно новым поправкам, предупреждающие знаки о камерах фотовидеофиксации оставят только на въезде в населенные пункты, устанавливать их под каждой камерой теперь необязательно.



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