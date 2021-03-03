Предупреждающие о камерах знаки оставят только на въезде в город

С 1 марта таблички «Фотовидеофиксация» сменили статус и стали знаками «Фотовидеофиксация» с тем же изображением, но другими правилами установки.

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С 1 марта вступили в силу поправки в Правила дорожного движения и новый ГОСТ: табличка 8.23 «Фотовидеофиксация» стала знаком 6.22 (внешний вид не изменился), но при этом с другими правилами применения: теперь можно оставить один предупреждающий знак на въезде в населенный пункт за 150–300 м до зоны контроля не только перед стационарной, но и перед передвижной камерой. Об остальных камерах на территории города вообще можно не предупреждать.

Столичный ЦОДД уже сообщил, что лишние таблички будут демонтированы до 1 сентября 2021 года, оставят знаки только не въезде в город.

«Местоположение камер в городе всем известно, они есть в навигаторе, также они размещены на едином транспортном портале и сайте ЦОДД, информация регулярно обновляется. Любой из жителей может ознакомиться», — пояснили в ведомстве изданию «Коммерсант».

В городе на сегодняшний день более 2,6 тыс. стационарных камер, и установлено около тысячи табличек «Фотовидеофиксация».

Менять правила потребовалось после того, как президент Владимир Путин раскритиковал стремление чиновников скрывать и прятать камеры, особенно на опасных участках. В результате были разработаны поправки к Правилам и ГОСТам, вступившие в силу с 1 марта. В результате нововведений предупреждения о видеокамерах с городских улиц практически исчезнут.

Напомним суть интриги: с 1 марта в России ввели новый знак, но забыли рассказать, как он выглядит. Его изображение появилось лишь на следующий день.



Фото: соцсети