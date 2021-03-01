Знак фото- и видеофиксации, согласно постановлению правительства № 2441, будут устанавливать на трассах вне поселений, в 150–300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение, в населенном пункте — только один раз, на въезде в него. При необходимости знак будут использовать вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определенного объекта.
Новый знак о наличии автоматической камеры фотовидеофиксации — предупреждающий, ранее его не было, применялись лишь информационные таблички с изображением фотоаппарата.
Если информационные таблички 8.23 («Фотовидеофиксация») можно было устанавливать только в связке с другими дорожными знаками (чаще всего с «Ограничением скорости»), то новый знак 6.22 применяется самостоятельно. Правда, пока никто точно не знает, как он будет выглядеть. Его внешний будет закреплен отдельно, поправками к ГОСТам.
- Власти долго обсуждали, как должен выглядеть знак «Фотовидеофиксация», возможно, вместо черно-белой таблички появится знак с белой камерой на голубом фоне.