О новом знаке фото- и видеофиксации нарушений ПДД говорится в соответствующем постановлении правительства.

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Знак фото- и видеофиксации, согласно постановлению правительства № 2441, будут устанавливать на трассах вне поселений, в 150–300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение, в населенном пункте — только один раз, на въезде в него. При необходимости знак будут использовать вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определенного объекта.

Новый знак о наличии автоматической камеры фотовидеофиксации — предупреждающий, ранее его не было, применялись лишь информационные таблички с изображением фотоаппарата.

Если информационные таблички 8.23 («Фотовидеофиксация») можно было устанавливать только в связке с другими дорожными знаками (чаще всего с «Ограничением скорости»), то новый знак 6.22 применяется самостоятельно. Правда, пока никто точно не знает, как он будет выглядеть. Его внешний будет закреплен отдельно, поправками к ГОСТам.