Настаивают на установке вместо черно-белой таблички нового знака с белой камерой на голубом фоне МВД и институт МАДИ.

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Для обозначения дорожных камер сейчас используется черно-белая табличка 8.23 «Фотовидеофиксация» (чаще всего со знаком «Ограничение скорости»). Но в 2019 году Владимир Путин заявил, что видеокамеры нужны для снижения аварийности, а не для зарабатывания денег, поэтому незачем их прятать и водителей нужно предупреждать об их установке.

Поэтому разработали новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация», который будут использовать с 1 марта 2021 года наряду с табличкой до 1 сентября, а потом окончательно перейдут на установку именно знака, а не таблички, пишет «Коммерсант».

Табличка — это черная видеокамера на белом фоне, а знак — белое изображение камеры на синем фоне по аналогии с прочими информационными знаками, такими как «Место для разворота», «Рекомендуемая скорость» и т.д.

Однако основное отличие нового знака 6.22 от старой таблички 8.23 заключается в том, что этот знак вешают только на въезде в населенный пункт и действует на всю его территорию, а не возле каждого комплекса видеофиксации. Например, такой знак может быть установлен на въезде в Москву и показывать что на всей территории столицы возможна фиксация нарушений в автоматическом режиме. Таким образом, с 1 марта 2021 года в населенных пунктах водителей не будут дополнительно предупреждать об установке камер в тех или иных местах. И узнать это можно будет только из предупреждений навигатора.

После 1 сентября будут применять только новый знак, но еще требуется утвердить его внешний вид.

Научный центр безопасности движения МВД и институт МАДИ настаивают, что новый знак — это синий квадрат с белым изображением камеры внутри. Этот подход разделяют и в МАДИ, отмечая, что так он будет заметнее. Но в Минтрансе и Росавтодоре считают, что знак должен выглядеть так же, как табличка, потому что новый вариант потребует ненужных затрат, связанных изготовлением, демонтажем старых и монтажом новых знаков. Кроме того, это дезориентирует водителей, которые уже привыкли к старым знакам, и придется еще проводить для них информационную кампанию.

Таким образом, как будет выглядеть знак, решат в ближайшее время, утвердит решение Росстандарт.

В этом году Московскую кольцевую автодорогу планируется полностью охватить видеонаблюдением, а также усилить контроль за проведением здесь ремонтных работ.

Фото: ГИБДД и Александр Рюмин/ТАСС

