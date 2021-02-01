Борьба с авариями: на МКАДе появится много камер

В этом году Московскую кольцевую автодорогу планируется полностью охватить видеонаблюдением, а также усилить контроль за проведением здесь ремонтных работ.

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Самыми аварийными магистралями столицы в прошлом году стали: МКАД (748 аварий с пострадавшими); ТТК (167 ДТП) и Калужское шоссе (110 ДТП), сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Превышение скорости остается главной причиной аварий и смертей на дорогах. В связи с этим МКАД, где установлен самый высокий скоростной режим в городе, планируется в этом году полностью покрыть камерами видеонаблюдения. Это поможет, в том числе, быстрее реагировать на любые внештатные ситуации.

Также планируется усилить контроль за ремонтными работами на Кольцевой, так как много аварий связано с наездом на препятствия, ввести дополнительное освещение, новые системы навигации и построить аварийные карманы.

«Езда на высокой скорости требует огромного опыта вождения от водителя. Если не уверены в безопасности маневра, не спешите давить на педаль газа. Только вместе мы сможем снизить количество аварий и погибших на дорогах», — обратился к автомобилистам Максим Ликсутов.

Каждое десятое ДТП с пострадавшими в столице происходит на МКАДе, а каждый четвертый погибший в аварии в городе также является участником ДТП на Кольцевой автодороге, такую статистику приводит ГИБДД.



Фото: Владимир Гердо/ТАСС