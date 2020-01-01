Каждый четвертый погибший в аварии в городе также является участником ДТП на кольцевой автодороге — ГИБДД подвела итоги шести месяцев.

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Итоги статистики неутешительные — каждый четвертый погибший в аварии в городе является участником ДТП на МКАДе.

«По итогам первого полугодия текущего года наиболее сложная ситуация с состоянием аварийности складывается на территории Московской кольцевой автомобильной дороги. Среди основных магистралей города наибольшее число погибших зафиксировано на МКАДе. Каждое десятое ДТП с пострадавшими происходит на территории МКАДа. Каждый четвертый погибший в аварии в городе также является участником ДТП на МКАДе», — такую статистику приводит ГИБДД.

16% из всех погибших на Кольцевой автодороге составляют пешеходы: это не значит, что люди массово пытаются перебежать через оживленную магистраль. Чаще всего, в случае аварии или поломки машины, водители выходят на дорогу и становятся пешеходами. Именно в таком качестве они и попадают в сводки о ДТП.

Одним из основных видов ДТП на кольцевой является наезд на стоящее транспортное средство, а наиболее распространенная причина остановки на Московской кольцевой — неисправность автомобиля.

Столичное управление ГИБДД ГУ МВД России напоминает водителям, что следует быть внимательными, передвигаясь по МКАДу, выбирать безопасную дистанцию и быть аккуратными при совершении маневров. Не допускать остановки без крайней необходимости. В случае поломки или мелкой аварии ни в коем случае не выходить на проезжую часть и незамедлительно сообщать о случившемся по телефону экстренных служб 112.

Надавлено в МВД предложили внести поправки в статью КоАП, где описан механизм исчисления срока, в течение которого лицо считается подвергнутым наказанию.



Фото: mskagency.ru