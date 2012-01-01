В МВД уточнили рамки срока, в течение которого исчисляется наказание

Статью КоАП ведомство предлагает скорректировать в интересах водителей.

МВД предлагает внести поправки в статью 4.6 КоАП, где описан механизм исчисления срока, в течение которого лицо считается подвергнутым наказанию. Если в течение этого срока водитель совершает новое правонарушение, к нему применяются усиленные санкции. Так, автомобилист, повторно проехавший перекресток на красный свет, может лишиться прав (за первое нарушение — штраф 1 тыс. руб.), за повторный выезд на «встречку» срок лишения увеличивается с 6 до 12 месяцев.

Предлагается отсчитывать этот срок с момента оплаты штрафа, если водитель оплатил его со скидкой до вступления в силу штрафного постановления. На данный момент этот срок отсчитывается:

...со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.



Однако сейчас есть возможность оплатить штраф до дня вступления в силу штрафного постановления, и ею сегодня пользуются миллионы водителей, так как это дает им право на скидку.

Поэтому МВД предлагает внести уточнение в статью КоАП: если водитель уплачивает штраф течение 20 дней после вынесения наказания, то считать срок, когда водитель считается подвергнутым наказанию, со дня уплаты штрафа (а не со вступления в силу постановления). Уточняется, что это лишь при условии, что постановление вступит в силу позже.

Поправку разработали по требованию Конституционного суда, который признал действующую редакцию ст. 4.6 «нарушающей принцип равенства», «влекущей неоднозначное понимание» и «возможность ее произвольного применения».

Вопрос этот подняли в связи с делом автомобилистки Оксаны Брянцевой, напоминает «Коммерсант», которая в июле 2018 года получила штраф за превышение скорости, оплатила его с 20-процентной скидкой, а в августе 2019 года снова превысила скорость, но получила уже двойной штраф как рецидивист. ГИБДД считала срок, в течение которого нарушительница считалась подвергнутой наказанию, с момента вступления в силу постановления, а это произошло значительно позже, чем женщина погасила штраф. Автомобилистка дошла до областного суда, который обратился за разъяснениями в КС, а тот предложил эту статью уточнить, чтобы не возникало путаницы. Тогда в МВД стали разрабатывать поправку к КоАП.

Любопытно, что общественного обсуждения данной поправки не будет, она пройдет только антикоррупционную экспертизу. Для быстрейшего выполнения предписания КС такая возможность допускается.

Часто нарушители полагают, что иностранные номера позволят им уйти от ответственности.



Фото:Михаил Метцель/ТАСС