В МВД уточнили рамки срока, в течение которого исчисляется наказание

МВД предлагает внести поправки в статью 4.6 КоАП, где описан механизм исчисления срока, в течение которого лицо считается подвергнутым наказанию. Если в течение этого срока водитель совершает новое правонарушение, к нему применяются усиленные санкции. Так, автомобилист, повторно проехавший перекресток на красный свет, может лишиться прав (за первое нарушение — штраф 1 тыс. руб.), за повторный выезд на «встречку» срок лишения увеличивается с 6 до 12 месяцев.
Предлагается отсчитывать этот срок с момента оплаты штрафа, если водитель оплатил его со скидкой до вступления в силу штрафного постановления. На данный момент этот срок отсчитывается:
...со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.
Однако сейчас есть возможность оплатить штраф до дня вступления в силу штрафного постановления, и ею сегодня пользуются миллионы водителей, так как это дает им право на скидку.
Поэтому МВД предлагает внести уточнение в статью КоАП: если водитель уплачивает штраф течение 20 дней после вынесения наказания, то считать срок, когда водитель считается подвергнутым наказанию, со дня уплаты штрафа (а не со вступления в силу постановления). Уточняется, что это лишь при условии, что постановление вступит в силу позже.
Поправку разработали по требованию Конституционного суда, который признал действующую редакцию ст. 4.6 «нарушающей принцип равенства», «влекущей неоднозначное понимание» и «возможность ее произвольного применения».
Вопрос этот подняли в связи с делом автомобилистки Оксаны Брянцевой, напоминает «Коммерсант», которая в июле 2018 года получила штраф за превышение скорости, оплатила его с 20-процентной скидкой, а в августе 2019 года снова превысила скорость, но получила уже двойной штраф как рецидивист. ГИБДД считала срок, в течение которого нарушительница считалась подвергнутой наказанию, с момента вступления в силу постановления, а это произошло значительно позже, чем женщина погасила штраф. Автомобилистка дошла до областного суда, который обратился за разъяснениями в КС, а тот предложил эту статью уточнить, чтобы не возникало путаницы. Тогда в МВД стали разрабатывать поправку к КоАП.
Любопытно, что общественного обсуждения данной поправки не будет, она пройдет только антикоррупционную экспертизу. Для быстрейшего выполнения предписания КС такая возможность допускается.
- Часто нарушители полагают, что иностранные номера позволят им уйти от ответственности.
Фото:Михаил Метцель/ТАСС