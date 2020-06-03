Житель Омска на машине с иностранными номерами превышал скорость, ездил на красный и был уверен, что его никто не поймает. Штрафов набежало на 215 тысяч.

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Этого 23-летнего нарушителя удалось выявить в ходе проведеного омской ГИБДД рейда. «Улов» в ходе рейда был существенным, но особенно выделился молодой человек, который лихачил на Audi с иностранными номерами. Позволял себе не только превышать скорость, но и ездить на красный, потому что был уверен в безнаказанности, думая, что машин с иностранными номерами в базах ГИБДД нет и камеры его не распознают.

Однако для таких случаев ГИБДД формирует дополнительную базу, куда вносятся файлы с неучтенными нарушениями с камер. Останавливая такого нарушителя, автоинспектор вручную вносит его данные в базу, и становится понятно, сколько нарушений тот допустил ранее. Так что 23-летний водитель в итоге признался, что нарушал именно он, в результате Госавтоинспекция вручила ему 144 постановления о штрафах на общую сумму 215 700 рублей.

Кроме того, инспекторы выявили еще двух водителей-нарушителей «на иностранных номерах», которые ездили, как хотели, и думали, что ничего им за это не будет.

19-летний водитель Toyota Camry в течение двух месяцев 65 раз превысил скорость и набрал штрафов на 45 000 рублей, а 22-летний студент из Казахстана на ВАЗ-2107 допустил 120 нарушений скоростного режима. Все они также попали на камеры, и его оштрафовали на 62 500 рублей, сообщила УГИБДД УМВД России по Омской области.