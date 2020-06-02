Конец отсрочки: в России все-таки ужесточат правила регистрации тюнинга

Не только серьезный тюнинг, но и ГБО, лебедки, силовые бамперы, и даже фаркопы...

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В 2019 году Коллегия Евразийской экономической комиссии отложила введение в России документа, именуемого ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Отсрочка закончилась 1 июля 2020 года.

И сейчас, и ранее, все доработки нужно было регистрировать в ГИБДД, представляя документы, подтверждающие безопасность конструкции из аккредитованной лаборатории — процесс сложный и связанный с хождением по инстанцией с большим количеством документов. Но ранее часть лабораторий (их на момент июня прошлого года насчитывалось всего 17, почему и ввести ГОСТ в действие оказалось невозможно) регистрировали изменения по присланным фотографиям. В новом ГОСТе эта возможность исключается — теперь на экспертизу в обязательном порядке необходимо предоставлять непосредственно автомобиль с измененной конструкцией.

Под доработками конструкции, требующими регистрации, понимается не только серьезный и видимый невооруженным глазом тюнинг, но и такие прозаичные во многих российских регионах элементы, как газобаллонное оборудование, лебедки, силовые бампера, а также фаркопы, дополнительные багажники и тому подобное оборудование.

Напомним, регистрацию доработок автомобиля в 2019 году откладывали на год в связи с острым недостатком аккредитованных лабораторий.

Фото: Алена Шатуева/ТАСС