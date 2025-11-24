#
24 ноября
У россиян растет интерес к новым мотоциклам
24 ноября
Семейный кроссовер белорусской сборки подорожал: подробности
Новая Стратегия безопасности: чем она отличается от прежней

Президент России утвердил Стратегию повышения безопасности на дорогах

Президент страны утвердил разработанную МВД новую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Главная цель – снижение смертности на дорогах в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.

4 приметы, что шины скоро вас серьезно подведут

В чем отличие

В отличие от ранее действовавшей Стратегии (2018–2024 гг.) новая Стратегия:

  • утверждена президентом, а не правительством, что повысило её политический и правовой статус
  • отнесена к документам в сфере национальной безопасности государства
  • планирование идет на долгосрочный, а не среднесрочный период

Основана на проактивном и рискориентированном подходах. В первую очередь усилия будут направлены на предупреждение происшествий и выявление потенциальных угроз.

Где мы сейчас

В Стратегии прекрасно проанализирована ситуация за последние два десятилетия. Из позитивного:

  • снизилось количество ДТП,
  • снизилась смертность,
  • снижается количество ДТП по причине неисправности легковых ТС.

Среди стран с населением свыше 100 млн человек Россия является одним из лидеров по уровню безопасности дорожного движения, опережая по значению социального риска (в России это 9,86) Бангладеш (19), Вьетнам (18), Китай (17), Бразилию (16), Индию (15), Соединенные Штаты Америки (14), Мексику (12), Индонезию (11), уступая Японии (3) и Египту (9). Степень социального риска – это количество смертей в ДТП на каждые 100 тысяч жителей.

Цель

К 2030 году по степени социального риска мы должны обогнать Хорватию, а к 2035 году – Италию. Планируемые показатели социального риска:

  • 2024 – 9,86 смертей в ДТП на 100 тысяч жителей
  • 2030 – 6,8
  • 2035 – 5,1

Что плохо

  • Растет аварийность с участием детей-водителей (до 16 лет)
  • Растет аварийность с участием такси
  • Растет аварийность с участием каршеринга
  • Растет аварийность с участием начинающих водителей
  • Растет аварийность с участием самокатов и других СИМ
  • Стареет автопарк
Уровень аварийности в России и мире: цисло погибших в ДТП на 100 тыс. населения в разных государствах
Автопарк

Отдельное внимание в Стратегии – устаревающему автопарку. По состоянию на 2024 год срок эксплуатации свыше 15 лет имеют 23% легковых, 38% грузовых автомобилей, 20% автобусов и 80% мотоциклов. Чем старше транспорт – тем хуже состояние, тем выше риски.

Авторынок и производство

  • Произошел рост потребительских цен на автомобили и комплектующие
  • Введение долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора способствует дальнейшему росту цен на новые автомобили
  • Планируемые темпы производства автомобилей могут оказаться недостаточными для полноценного обновления автопарка
  • В выпускаемых в России автомобилях не получают массового распространения современные системы безопасности, а некоторые автомобили не оснащаются даже минимально необходимыми системами
  • Обостряются проблемы подорожания, использования неоригинальных и контрафактных запчастей, а также увеличения межсервисных сроков эксплуатации транспортных средств

Задачи

Стратегия выделяет пять основных задач:

  • Эффективное управление и взаимодействие между органами власти на всех уровнях
  • Повышение культуры на дорогах и профилактики ДТП
  • Стимулирование обновления парка
  • Совершенствование дорожной сети
  • Спасение пострадавших в ДТП

Что дальше

Стратегия – это программный документ. План конкретных мероприятий по ее выполнению должен быть разработан и утвержден Правительством РФ в шестимесячный срок. А реализовывать поставленные задачи придется сообща всем структурам – от МВД и Минпромторга до Минэка, Минтранса и Минпросвещения. И нам с вами – тоже.

  • На наших дорогах появились новые источники опасности. Как их избежать, рассказано тут.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Кадаков Максим
Фото:Олег Елков/ТАСС
24.11.2025 
Фото:Олег Елков/ТАСС
