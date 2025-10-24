Как модернизируют УАЗ Патриот: подробности
Расширение производства автокомпонентов – ключевая задача для автомобильной промышленности. Не всё получается – а кое-что не получается вовсе. Но позитивные сдвиги всё же есть.
В стране работают все шинные заводы. Два предприятия выпускают блоки АБС и системы стабилизации. Строятся две фабрики по производству ячеек накопления энергии – для тяговых батарей электромобилей. Есть несколько проектов по производству автоматических коробок передач…
Одним из камней преткновения до сих пор остаются сложные системы безопасности, включая надувные подушки – но и здесь есть прогресс.
И подушки
О том, что компания «Соллерс» планирует выпускать системы безопасности, было заявлено еще два года назад. Некоторая тишина вокруг проекта навевала нехорошие мысли, но тему, к счастью, не забросили.
В середине октября в НАМИ прошел Международный автомобильный научный форум МАНФ‑2025, где показывали много чего интересного. В частности, компания «Соллерс» демонстрировала компоненты надувных подушек безопасности, которые будут выпускать в Ульяновске. Я внимательно изучил все.
Прежде подушки безопасности у нас только собирали – в частности, на заводе компании «Джойсон Сейфти Системс Рус» в том же Ульяновске, но «Соллерс» организует свое производство.
По компонентам
Самая сложная и пока непосильная задача – пиропатрон, который приводит в действие газогенератор подушки безопасности. Это очень сложный компонент, и ни один автопроизводитель в ближайшее время не осилит его производство. Здесь нужны системные решения. А вот с остальным проблем меньше.
В частности, основу модернизированных рулей на Патриот уже освоили. Это легкосплавная ступица, обод и пенополиуретан. Базовый руль – без кнопок на ступицах. Есть и более богатый вариант – обшитый кожей (перфорированной в местах постоянного хвата) и с кнопками на спицах (управление аудиосистемой справа и управление круиз-контролем слева).
Кроме того, готовится производство водительской и пассажирской подушек безопасности. Как обычно, это отдельные блоки: «упакованная» под кнопкой звукового сигнала водительская подушка (одинаковая для двух рулей) устанавливается в самом конце сборочного конвейера, а блок пассажирской подушки монтируется в переднюю панель салона.
Здесь самое сложное – специальная высокопрочная ткань, к которой предъявляются особые требования, в частности к сохранению ее прочности в течение многих лет под воздействием температур и влаги. Такую ткань у нас не делали – и «Соллерс» работает с потенциальными поставщиками. В Ульяновске будут шить подушки.
Кроме того, в Ульяновске уже наладили линию поверхностного монтажа микросхем – и сами начинают изготавливать блок управления подушками безопасности, а также блок управления кузовной электроникой, отказываясь от сторонних производителей.
Ремни безопасности, натяжные катушки и замки ремней – тоже российского производства.
Когда
Предполагается, что дочерняя компания «Компоненты систем безопасности» (входит в «Соллерс») начнет серийно производить подушки безопасности на УАЗ Патриот в первом квартале 2026 года.
Позже аналогичные подушки будут устанавливать на другие модели УАЗ и Соллерс – не исключена и продажа другим автопроизводителям, если будут заказы.
Так держать!
