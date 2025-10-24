Новая реальность
#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Как модернизируют УАЗ Патриот: подробности

На УАЗ Патриот начнут ставить подушки безопасности российского производства

Расширение производства автокомпонентов – ключевая задача для автомобильной промышленности. Не всё получается – а кое-что не получается вовсе. Но позитивные сдвиги всё же есть.

Рекомендуем
Глобальное обновление УАЗа — известны подробности

В стране работают все шинные заводы. Два предприятия выпускают блоки АБС и системы стабилизации. Строятся две фабрики по производству ячеек накопления энергии – для тяговых батарей электромобилей. Есть несколько проектов по производству автоматических коробок передач…

Одним из камней преткновения до сих пор остаются сложные системы безопасности, включая надувные подушки – но и здесь есть прогресс.

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

И подушки

Рекомендуем
УАЗы с новой коробкой передач — сборка стартовала! (видео)

О том, что компания «Соллерс» планирует выпускать системы безопасности, было заявлено еще два года назад. Некоторая тишина вокруг проекта навевала нехорошие мысли, но тему, к счастью, не забросили.

В середине октября в НАМИ прошел Международный автомобильный научный форум МАНФ‑2025, где показывали много чего интересного. В частности, компания «Соллерс» демонстрировала компоненты надувных подушек безопасности, которые будут выпускать в Ульяновске. Я внимательно изучил все.

Прежде подушки безопасности у нас только собирали – в частности, на заводе компании «Джойсон Сейфти Системс Рус» в том же Ульяновске, но «Соллерс» организует свое производство.

Рекомендуем
Василий Шпак: С 2028 года половина компонентов в каждом блоке автоэлектроники будет российской

По компонентам

Самая сложная и пока непосильная задача – пиропатрон, который приводит в действие газогенератор подушки безопасности. Это очень сложный компонент, и ни один автопроизводитель в ближайшее время не осилит его производство. Здесь нужны системные решения. А вот с остальным проблем меньше.

Модернизированный руль для Патриота: легкосплавная ступица, обод и пенополиуретан.
Модернизированный руль для Патриота: легкосплавная ступица, обод и пенополиуретан.

В частности, основу модернизированных рулей на Патриот уже освоили. Это легкосплавная ступица, обод и пенополиуретан. Базовый руль – без кнопок на ступицах. Есть и более богатый вариант – обшитый кожей (перфорированной в местах постоянного хвата) и с кнопками на спицах (управление аудиосистемой справа и управление круиз-контролем слева).

Руль, обшитый кожей и с кнопками на спицах (управление аудиосистемой справа и управление круиз-контролем слева).
Руль, обшитый кожей и с кнопками на спицах (управление аудиосистемой справа и управление круиз-контролем слева).

Кроме того, готовится производство водительской и пассажирской подушек безопасности. Как обычно, это отдельные блоки: «упакованная» под кнопкой звукового сигнала водительская подушка (одинаковая для двух рулей) устанавливается в самом конце сборочного конвейера, а блок пассажирской подушки монтируется в переднюю панель салона.

Компания «Компоненты систем безопасности» (входит в Соллерс) начнет серийно производить подушки безопасности на УАЗ Патриот в первом квартале 2026 года. Слева — водительская подушка, справа — пассажирская.
Компания «Компоненты систем безопасности» (входит в Соллерс) начнет серийно производить подушки безопасности на УАЗ Патриот в первом квартале 2026 года. Слева — водительская подушка, справа — пассажирская.

Здесь самое сложное – специальная высокопрочная ткань, к которой предъявляются особые требования, в частности к сохранению ее прочности в течение многих лет под воздействием температур и влаги. Такую ткань у нас не делали – и «Соллерс» работает с потенциальными поставщиками. В Ульяновске будут шить подушки.

Блок управления подушками безопасности – тоже российский.
Блок управления подушками безопасности – тоже российский.

Кроме того, в Ульяновске уже наладили линию поверхностного монтажа микросхем – и сами начинают изготавливать блок управления подушками безопасности, а также блок управления кузовной электроникой, отказываясь от сторонних производителей.

И ремни безопасности, и натяжные катушки, и замки ремней – российского производства.

Ремни безопасности, натяжные катушки и замки ремней – тоже российского производства.

Когда

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Предполагается, что дочерняя компания «Компоненты систем безопасности» (входит в «Соллерс») начнет серийно производить подушки безопасности на УАЗ Патриот в первом квартале 2026 года.

Позже аналогичные подушки будут устанавливать на другие модели УАЗ и Соллерс – не исключена и продажа другим автопроизводителям, если будут заказы.

Так держать!

Модернизированный руль для Патриота: легкосплавная ступица, обод и пенополиуретан.
Руль, обшитый кожей и с кнопками на спицах (управление аудиосистемой справа и управление круиз-контролем слева).
Блок управления подушками безопасности – тоже российский.
Компания «Компоненты систем безопасности» (входит в Соллерс) начнет серийно производить подушки безопасности на УАЗ Патриот в первом квартале 2026 года. Слева — водительская подушка, справа — пассажирская.
И ремни безопасности, и натяжные катушки, и замки ремней – российского производства.
  • О перспективах локализации производства автомобилей в России рассказано тут.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Кадаков Максим
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 104
24.10.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0