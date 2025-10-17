#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Глобальное обновление УАЗа — известны подробности

Николай Соболев: Инвестиции в УАЗ до 2027 года превысят 15 млрд рублей

Инвестиции в новые производства УАЗа до 2027 года превысят 15 млрд рублей, сообщил генеральный директор ПАО «Соллерс» Николай Соболев.

Рекомендуем
Что иностранцы творят с нашими УАЗами

Он отметил, что на ульяновском предприятии начато производство компонентов систем пассивной безопасности, а также идет строительство новой прессовой линии. В планах компании – модернизация модельного ряда УАЗ, интеграция российских систем безопасности ABS и ESP, а также запуск серийного производства полноразмерного 7-местного рамного внедорожника Sollers.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Напомним, выход на российский рынок таких внедорожников, построенных на базе JAC T9, должен состояться в начале 2026 года.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Как ранее сообщал «За рулем», рама и архитектура подвески «исходной» модели (JAC T9) имеют общие корни с Toyota Hilux и Land Cruiser. По предварительным данным, длина 7-местного внедорожника с условным названием Sollers SUV составит около 5,3 метра. В гамме моторов ожидаются дизельный и бензиновый двигатели с отдачей около 200 л.с. Также в арсенале заявлены 8-ступенчатый гидроавтомат, подключаемый полный привод, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  73online.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 16769
17.10.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1